Путин предупредил: России грозит дефицит газа

Обладая крупнейшими в мире доказанными газовыми запасами объемом более 60 триллионов кубометров, Россия может столкнуться с дефицитом газа. Об этом на Восточном экономическом форуме во Владивостоке заявил президент РФ Владимир Путин.

«У нас намечается дефицит газа», — сказал Путин на презентации результатов развития регионов Дальневосточного федерального округа. Он добавил, что есть и другие вопросы, которые требуют «особого внимания». «У нас нет соединений между различными компонентами энергетической инфраструктуры, у нас требует развития сетевое хозяйство», — перечислил президент.

В связи с возможным дефицитом газа Путин предложил переходить на уголь, запасов которого, по его словам, хватит чуть ли не на тысячу лет. «На 900 лет хватит всех запасов угля, который, безусловно, можно гораздо эффективнее использовать с большей отдачей и при соблюдении всех экологических требований», — сказал российский президент.

По словам Путина, признаки дефицита газа уже сейчас видны на Дальнем Востоке. «Обеспечить снабжение новых предприятий порой сложно», — пояснил он, добавив, что в ближайшие годы в ДФО прогнозируется «кратный рост спроса» на газ.

По данным Минэнерго РФ, в настоящий момент Россия обладает 63,4 трлн кубометров газовых запасов, которых должно хватить на 100 лет добычи. Счетная палата в 2020 году оценивала российские запасы в 20% мировых, но предупреждала, что их хватит только на 50 лет. При этом качественные запасы «сухого газа» (то есть почти чистого метана») — «существенно ниже общих», писала СП.

Добыча газа в России снижается после начала войны с Украиной, которая отрезала «Газпром» от ключевого, европейского рынка. Если в 2021 году было добыто 762,8 млрд кубометров, то в 2022 году — уже лишь 673,8 млрд кубов. В 2023 году добыча упала до 638 млрд кубометров, самого низкого уровня за 6 лет. В прошлом году она увеличилась до 685 млрд кубов, но осталась на 10% ниже довоенного уровня.