Китай и ЕС готовятся к встрече в Брюсселе

На встречах в Брюсселе, которые могут состояться осенью этого года, будут обсуждаться вопросы мира в Украине и торговли Китая с ЕС, сообщил изданию Politico член Европарламента Энгин Эроглу.

Делегация китайских политиков впервые за более чем семь лет "замороженных отношений" посетит Европейский парламент для встречи с евродепутатами. Встреча в Брюсселе все еще находится в стадии согласования и может состояться в середине октября или начале ноября 2025 года, а встречный визит в Китай вероятен в мае 2026 года, уточнил он.

По словам Эроглу, в ходе обеих встреч депутаты Европарламента и члены Всекитайского собрания народных представителей обсудят вопросы войны РФ в Украине, торговли между Евросоюзом и КНР, а также актуальные темы прав человека и сохранения роли Организации Объединенных Наций (ООН) в глобальном мировом порядке.

Европарламентарий добавил, что "ЕС должен последовательно подчеркивать, что улучшение отношений между ЕС и Китаем зависит от позиции Китая в отношении войны", даже если "нереалистично" ожидать, что Пекин изменит свою позицию по войне в Украине и будет продолжать "поддерживать Россию".