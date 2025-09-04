USD 1.7000
Путин заявил, что у России с Азербайджаном есть проблемы
Путин заявил, что у России с Азербайджаном есть проблемы

Россия превратила остров Врангеля в «острие копья»

Россия незаметно наращивает военную инфраструктуру в Северном Ледовитом океане, что представляет угрозу национальной безопасности США, а также наносит удар по их экономике и международному авторитету, пишет обозреватель американского журнала The National Interest Брендон Вайхерт.

Он напомнил, что на арктическом острове Врангеля расположен «спорный российский форпост» – военная база в поселке Ушаковское, строительство которой началось в 2010-х годах. Комплекс включает аэродром, казармы, склады топлива и узлы связи. На базе «Ушаковское» также установлен радиолокационный комплекс «Сопка-2» для трехмерного обнаружения на расстоянии до 350 км, дополненный вторичными радарами для идентификации самолетов.

Автор статьи в The National Interest охарактеризовал эту базу как российское «острие копья» в Арктике. По мнению Вайхерта, комплекс позволяет в реальном времени отслеживать перемещения авиации НАТО и США, а также контролировать Северный морской путь.

При этом он утверждает, что остров Врангеля следует считать «американской территорией», хотя и отмечает, что остров был открыт русской экспедицией в 1823 году, а США предъявили на него претензии лишь в 1881 году.

Юристы считают претензии США на остров Врангеля устаревшими, отмечает Вайхерт. По его словам, американская администрация при Джордже Буше-младшем формально сняла вопрос принадлежности острова с повестки. В заявлении Госдепа говорится: «Ни один из островов или скал не был включен в процесс покупки США Аляски у России в 1867 году, и на них никогда не претендовали Соединенные Штаты, хотя американцы участвовали в открытии и исследовании некоторых из них».

Тем не менее Вайхерт считает, что Вашингтону «не стоит так просто отказываться» от своих претензий на остров Врангеля, которые можно «использовать как дипломатический рычаг в отношениях с Москвой».

