Путин заявил, что у России с Азербайджаном есть проблемы
Путин заявил, что у России с Азербайджаном есть проблемы

Украина получит новейшие британские ракеты

16:27 543

Великобритания собирается передать Украине тактические баллистические ракеты Nightfall после завершения их разработки. Об этом заявил министр обороны Джон Хили во время брифинга.

«Более трех с половиной лет мы в Великобритании входим в число первых, кто поддерживает Украину и предоставляет ей необходимую помощь. Мы всегда будем стараться реагировать на то, что, по мнению Украины, ей нужно больше всего. Но когда мы это делаем, мы не раскрываем детали технологий, которые предоставляем», - сказал он.

Начало разработки ракеты Nightfall было объявлено в конце августа. Она будет иметь дальность более 600 км и нести около 300 кг взрывчатки, поэтому общий ее вес, вероятно, достигнет 400–500 кг. Ракета будет двигаться по квазибаллистической траектории, маневрируя на терминальной стадии полета, что обеспечит высокую точность попадания с круговым отклонением не более 5 метров.

Согласно техническим требованиям, навигационная система должна работать стабильно в «сложной электромагнитной обстановке», даже при отсутствии спутникового сигнала или его спуфинге при помощи средств радиоэлектронной борьбы. Ожидаемая стоимость одной ракеты составляет не более $675 тысяч, исключая боеголовку, пусковую установку и затраты на разработку. Министерство обороны Великобритании планирует найти технические решения и подготовить не менее пяти полностью работоспособных прототипов для испытаний в течение 9–12 месяцев.

Ранее стало известно, что доходы от замороженных Великобританией российских активов пошли на оплату военной помощи Украине. Как объявил Хили, более £1 млрд, полученных за счет использования средств РФ, позволили поставить сотни тысяч единиц артиллерийских боеприпасов, сотни ракет ПВР, запчасти и заключить новые контракты на обслуживание и ремонт оборудования и транспортных средств.

Конкурс к 90-летию первого программиста Азербайджана
Конкурс к 90-летию первого программиста Азербайджана В рамках мирового финала; фото
16:51 260
Украине обещают дальнобойные ракеты
Украине обещают дальнобойные ракеты видео; обновлено 16:48
16:48 2143
Россия превратила остров Врангеля в «острие копья»
Россия превратила остров Врангеля в «острие копья»
16:25 718
Что будет с Каспием?
Что будет с Каспием?
15:30 1950
Россия создает «ВИЧ-подразделения»
Россия создает «ВИЧ-подразделения»
15:29 2035
Европейские страны о документе между Азербайджаном и Арменией
Европейские страны о документе между Азербайджаном и Арменией
14:15 2118
НАТО не будет воевать за Японию и Австралию
НАТО не будет воевать за Японию и Австралию
14:07 1408
Как на Западе создают нарратив о геноциде в Газе
Как на Западе создают нарратив о геноциде в Газе
13:46 1591
Зеленский снимает с Европы розовые очки
Зеленский снимает с Европы розовые очки
13:37 2692
В Казахстане опровергают...
В Казахстане опровергают... обновлено 14:46
14:46 4433
Кто разрушил Карфаген… пардон, Тель-Авив?
Кто разрушил Карфаген… пардон, Тель-Авив? продолжение главной темы
12:49 2563

