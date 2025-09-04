Украина получит новейшие британские ракеты

Великобритания собирается передать Украине тактические баллистические ракеты Nightfall после завершения их разработки. Об этом заявил министр обороны Джон Хили во время брифинга.

«Более трех с половиной лет мы в Великобритании входим в число первых, кто поддерживает Украину и предоставляет ей необходимую помощь. Мы всегда будем стараться реагировать на то, что, по мнению Украины, ей нужно больше всего. Но когда мы это делаем, мы не раскрываем детали технологий, которые предоставляем», - сказал он.

Начало разработки ракеты Nightfall было объявлено в конце августа. Она будет иметь дальность более 600 км и нести около 300 кг взрывчатки, поэтому общий ее вес, вероятно, достигнет 400–500 кг. Ракета будет двигаться по квазибаллистической траектории, маневрируя на терминальной стадии полета, что обеспечит высокую точность попадания с круговым отклонением не более 5 метров.

Согласно техническим требованиям, навигационная система должна работать стабильно в «сложной электромагнитной обстановке», даже при отсутствии спутникового сигнала или его спуфинге при помощи средств радиоэлектронной борьбы. Ожидаемая стоимость одной ракеты составляет не более $675 тысяч, исключая боеголовку, пусковую установку и затраты на разработку. Министерство обороны Великобритании планирует найти технические решения и подготовить не менее пяти полностью работоспособных прототипов для испытаний в течение 9–12 месяцев.

Ранее стало известно, что доходы от замороженных Великобританией российских активов пошли на оплату военной помощи Украине. Как объявил Хили, более £1 млрд, полученных за счет использования средств РФ, позволили поставить сотни тысяч единиц артиллерийских боеприпасов, сотни ракет ПВР, запчасти и заключить новые контракты на обслуживание и ремонт оборудования и транспортных средств.