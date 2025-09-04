Алиев отозвал посла Азербайджана в Болгарии

Cоответствующее распоряжение подписал президент Ильхам Алиев.

Гусейнов родился в 1977 году в Баку. В 1998 году окончил Бакинский институт политологии и социального управления по специальности «международные отношения», а в 2007 году получил степень доктора политических наук. В 1999–2000 годах занимал должность заместителя председателя студенческого совета при Министерстве образования Азербайджана, в 2001–2005 годах работал в управлении МИД Азербайджана по проблемам безопасности, а в 2005–2008 годах — в представительстве Азербайджана при ЕС.

В 2009–2011 годах трудился в управлении МИД по планированию международной политики и стратегическим исследованиям, а в 2019–2021 годах возглавлял это управление. 19 апреля 2021 года ему был присвоен ранг чрезвычайного и полномочного посланника 2-й степени, в тот же день он был назначен послом Азербайджана в Болгарии.

Автор более 30 публикаций в местной и зарубежной прессе, награжден медалями «За отличие на государственной службе» (2019), «90-летие органов дипломатической службы Азербайджанской Республики» и «100-летие органов дипломатической службы Азербайджанской Республики».