Путин заявил, что у России с Азербайджаном есть проблемы
Путин заявил, что у России с Азербайджаном есть проблемы

Алиев отозвал посла Азербайджана в Болгарии

16:26 732

Посол Азербайджана в Болгарии Гусейн Джалал оглу Гусейнов отозван с должности.

Cоответствующее распоряжение подписал президент Ильхам Алиев.

Гусейнов родился в 1977 году в Баку. В 1998 году окончил Бакинский институт политологии и социального управления по специальности «международные отношения», а в 2007 году получил степень доктора политических наук. В 1999–2000 годах занимал должность заместителя председателя студенческого совета при Министерстве образования Азербайджана, в 2001–2005 годах работал в управлении МИД Азербайджана по проблемам безопасности, а в 2005–2008 годах — в представительстве Азербайджана при ЕС.

В 2009–2011 годах трудился в управлении МИД по планированию международной политики и стратегическим исследованиям, а в 2019–2021 годах возглавлял это управление. 19 апреля 2021 года ему был присвоен ранг чрезвычайного и полномочного посланника 2-й степени, в тот же день он был назначен послом Азербайджана в Болгарии.

Автор более 30 публикаций в местной и зарубежной прессе, награжден медалями «За отличие на государственной службе» (2019), «90-летие органов дипломатической службы Азербайджанской Республики» и «100-летие органов дипломатической службы Азербайджанской Республики».

Конкурс к 90-летию первого программиста Азербайджана
Конкурс к 90-летию первого программиста Азербайджана В рамках мирового финала; фото
16:51 262
Украине обещают дальнобойные ракеты
Украине обещают дальнобойные ракеты видео; обновлено 16:48
16:48 2147
Россия превратила остров Врангеля в «острие копья»
Россия превратила остров Врангеля в «острие копья»
16:25 720
Что будет с Каспием?
Что будет с Каспием?
15:30 1953
Россия создает «ВИЧ-подразделения»
Россия создает «ВИЧ-подразделения»
15:29 2035
Европейские страны о документе между Азербайджаном и Арменией
Европейские страны о документе между Азербайджаном и Арменией
14:15 2118
НАТО не будет воевать за Японию и Австралию
НАТО не будет воевать за Японию и Австралию
14:07 1409
Как на Западе создают нарратив о геноциде в Газе
Как на Западе создают нарратив о геноциде в Газе
13:46 1591
Зеленский снимает с Европы розовые очки
Зеленский снимает с Европы розовые очки
13:37 2692
В Казахстане опровергают...
В Казахстане опровергают... обновлено 14:46
14:46 4433
Кто разрушил Карфаген… пардон, Тель-Авив?
Кто разрушил Карфаген… пардон, Тель-Авив? продолжение главной темы
12:49 2563

