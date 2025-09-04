Раскрыт план «коалиции желающих» по Украине

Разрабатываемый «коалицией желающих» план по гарантиям безопасности Украины предполагает размещение европейских войск вдали от линии фронта в качестве демонстрационного элемента сдерживания. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники.

По их словам, обсуждается и обеспечение безопасности в небе над Украиной, а также «регенерация» ресурсов украинской армии и обучение ВСУ. Ключевую роль в реализации этого плана будут играть США в части разведывательной информации, а также передачи средств наблюдения, командования и контроля и противовоздушной обороны.

Как пишет WP, европейские и украинские власти считают необходимым заморозить военные действия по линии фронта, в то время как за прекращением огня можно будет следить при помощи спутников, миротворцев ООН или наблюдателей. На следующем этапе, согласно планам европейцев, военнослужащие из Европы под руководством Франции и Великобритании будут размещены «в ключевых точках: в центрах городов или портах».