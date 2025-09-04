Конкурс к 90-летию первого программиста Азербайджана

В ходе 49-го мирового финала Международной студенческой олимпиады по программированию (ICPC) прошла церемония закрытия конкурса «R.M. 90», посвященного 90-летию первого программиста Азербайджана, выдающегося педагога и ученого, лауреата ордена «Шохрат» Рамина Махмудзаде.

С приветственной речью выступил ректор Бакинского государственного университета Эльчин Бабаев, который рассказал о значимости конкурса и поздравил победителей.

Мероприятие продолжилось выступлением председателя правления Агентства инноваций и цифрового развития (İRİA) Фарида Османова. В своей речи он подчеркнул неоценимую роль Рамина Махмудзаде в проведении ICPC в Азербайджане, отметив, что награждение победителей конкурса «R.M. 90» на мировом финале Международной олимпиады по программированию является вдохновляющим шагом и стимулом для будущих успехов.

Далее состоялась церемония награждения победителей. Первое место заняли студенты Бакинского государственного университета, Университета ADA и Бакинской высшей школы нефти; второе место — студенты Университета ADA, Бакинской высшей школы нефти и Национальной авиационной академии; третье — студенты Бакинского государственного университета, Университета Мармара и Французско-Азербайджанского университета.