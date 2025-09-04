USD 1.7000
Путин заявил, что у России с Азербайджаном есть проблемы
Путин заявил, что у России с Азербайджаном есть проблемы

Эксперты прогнозируют три варианта роста цен на золото

16:53 154

Аналитики Goldman Sachs прогнозируют рост цен на золото до $5 тыс. долларов за унцию в случае утраты Федеральной резервной системой США независимости и перехода инвесторов из казначейских облигаций в драгметалл, сообщает Bloomberg.

«Сценарий, при котором независимость ФРС будет подорвана, скорее всего, приведет к росту инфляции, снижению цен на акции и долгосрочные облигации, а также ослаблению статуса доллара как резервной валюты», – говорится в отчете Goldman Sachs.

В Goldman Sachs рассматривают несколько возможных сценариев для динамики цен на золото. Базовый прогноз предполагает рост стоимости до $4 тыс. за унцию к середине 2026 года. Второй, умеренно рисковый сценарий, предусматривает повышение цен до $4,5 тыс. за унцию. В третьем варианте часть казначейских облигаций США будет продана ради покупки золота, что приведет к его удорожанию почти до $5 тыс. за унцию.

Bloomberg отмечает, что в этом году золото стало одним из самых доходных сырьевых активов, подорожав более чем на треть и достигнув в начале недели рекордной отметки чуть выше $3,6 тыс. за унцию. Ослабление доллара и растущие ожидания снижения ставок ФРС сделали драгметалл более привлекательным для инвесторов. Дополнительную поддержку ценам оказала недавняя попытка президента США Дональда Трампа усилить контроль над ФРС, в ходе которой он уволил одного из членов совета управляющих Лизу Кук.

«По нашим оценкам, если всего 1% частного рынка казначейских облигаций США перейдет в золото, цена на него поднимется почти до $5 тыс. за унцию при прочих равных условиях», – пояснили аналитики.

Они подчеркнули, что в таком случае золото останется долгосрочной рекомендацией Goldman Sachs с наибольшей степенью уверенности в секторе сырьевых товаров.

