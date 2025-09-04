Переговоры Закира Гасанова во Вьетнаме

Находящийся с официальным визитом в Социалистической Республике Вьетнам министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Чином, сообщает Минобороны Азербайджана.

На встрече были обсуждены вопросы сотрудничества в сфере обороны между Азербайджанской Республикой и Социалистической Республикой Вьетнам.

В рамках визита генерал-полковник З.Гасанов также провел встречу со своим вьетнамским коллегой, министром обороны генералом Фан Ван Зянгом.

Стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития военного сотрудничества между Азербайджаном и Вьетнамом, а также обменялись мнениями по ряду актуальных вопросов, подчеркнув важность взаимных визитов.

В завершение министры обороны двух стран подписали «Письмо о намерениях» о сотрудничестве в области военных учений.