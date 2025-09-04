USD 1.7000
Путин заявил, что у России с Азербайджаном есть проблемы

Медведев-завоеватель

17:20 1903

Россия будет захватывать новые территории Украины, чтобы «в натуральной форме» вернуть себе доходы от замороженных на Западе активов, которые Киеву передают западные страны, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Так он прокомментировал сообщение о том, что Великобритания направила Украине $1,3 млрд, полученных в качестве прибыли от использования арестованных российских средств.

«С учетом того, что в судебном порядке эти деньги по понятным причинам не взыскать, у России есть только один способ возврата ценностей. Вернуть захваченное в натуральной форме. То есть «украинской землей» и иным недвижимым и движимым имуществом, расположенным на ней», — написал Медведев в телеграм-канале. При этом он уточнил, что речь не идет про земли Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей, которые российская армия захватила.

Медведев также добавил, что Москва может изъять «ценности британской короны», которые находятся в том числе и в России.

Ранее министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что Лондон направил Украине оружие и военную технику на 1 млрд фунтов стерлингов, которые были получены за счет замороженных российских активов.

Трамп требует от Европы: откажитесь от российской нефти
Трамп требует от Европы: откажитесь от российской нефти обновлено 19:23
19:23 1241
Два «золота» Азербайджана в первый день чемпионата Европы по дзюдо в Словакии
Два «золота» Азербайджана в первый день чемпионата Европы по дзюдо в Словакии ФОТО
19:15 357
Зеленский ответил на предложение Путина
Зеленский ответил на предложение Путина
19:09 785
Колхоз закрыт. Все ушли в горы
Колхоз закрыт. Все ушли в горы наша корреспонденция
12:33 3698
26 стран готовы отправить войска в Украину
26 стран готовы отправить войска в Украину так заявил Макрон
18:47 839
Россияне прорываются в Купянск
Россияне прорываются в Купянск видео; обновлено 17:44
17:44 6800
Россия не идет на мир. Главный гарант безопасности Украины – сильная армия
Россия не идет на мир. Главный гарант безопасности Украины – сильная армия из заявлений Зеленского; обновлено 18:20
18:20 4217
Конкурс к 90-летию первого программиста Азербайджана
Конкурс к 90-летию первого программиста Азербайджана В рамках мирового финала; фото
16:51 2283
Россия превратила остров Врангеля в «острие копья»
Россия превратила остров Врангеля в «острие копья»
16:25 2408
Что будет с Каспием?
Что будет с Каспием?
15:30 3706
Россия создает «ВИЧ-подразделения»
Россия создает «ВИЧ-подразделения»
15:29 3805

