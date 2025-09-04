Медведев-завоеватель

Россия будет захватывать новые территории Украины, чтобы «в натуральной форме» вернуть себе доходы от замороженных на Западе активов, которые Киеву передают западные страны, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Так он прокомментировал сообщение о том, что Великобритания направила Украине $1,3 млрд, полученных в качестве прибыли от использования арестованных российских средств.

«С учетом того, что в судебном порядке эти деньги по понятным причинам не взыскать, у России есть только один способ возврата ценностей. Вернуть захваченное в натуральной форме. То есть «украинской землей» и иным недвижимым и движимым имуществом, расположенным на ней», — написал Медведев в телеграм-канале. При этом он уточнил, что речь не идет про земли Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей, которые российская армия захватила.

Медведев также добавил, что Москва может изъять «ценности британской короны», которые находятся в том числе и в России.

Ранее министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что Лондон направил Украине оружие и военную технику на 1 млрд фунтов стерлингов, которые были получены за счет замороженных российских активов.