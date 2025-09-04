Скончался легендарный Джорджо Армани

Всемирно известный модельер Джорджо Армани скончался в возрасте 91 года. Об этом сообщило итальянское агентство AGI.
Джорджо Армани — итальянский модельер и предприниматель, основатель дома моды Giorgio Armani. Начав карьеру в 1960-е годы у Nino Cerruti, в 1975 году он создал собственную компанию, которая быстро приобрела мировую известность. Армани стал новатором в мужской и женской моде, отказавшись от жестких форм и предложив лаконичный, функциональный стиль, ставший его визитной карточкой. Со временем бренд вырос в международный концерн, охватывающий одежду, аксессуары, парфюмерию, интерьерный и гостиничный бизнес. Сегодня имя Армани ассоциируется с минимализмом, элегантностью и устойчивым влиянием на мировую индустрию моды.