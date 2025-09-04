USD 1.7000
Американская пехота переходит на ИИ

Армия США заключила контракт на $98,9 млн с калифорнийским стартапом TurbineOne для внедрения технологий искусственного интеллекта в подразделения пехоты, сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

Как уточняет издание, программное обеспечение TurbineOne позволяет бойцам распознавать дроны и другие угрозы даже при активном глушении сигналов. Система совместима с ноутбуками, смартфонами и беспилотниками, обеспечивая военнослужащих необходимой информацией для оперативного реагирования без участия удаленных аналитиков.

Контракт стал результатом курса главы Пентагона Пита Хегсета, выступающего за отказ от устаревших и дорогостоящих систем в пользу беспилотников и ИИ.

«Это самая изменчивая и неопределенная среда, в которой мы когда-либо действовали», – заявил директор по стратегии и трансформации армии США Эндрю Эванс. По его словам, цель армии – обрабатывать данные «в 10–25 раз быстрее противников».

По данным WSJ, TurbineOne существует всего четыре года, но уже стала одним из немногих стартапов, быстро получивших долгосрочный контракт с Пентагоном. В ходе внедрения своего ПО в войска компания еженедельно вносила более 200 изменений в соответствии с отзывами самих солдат.

