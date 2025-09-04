USD 1.7000
Путин заявил, что у России с Азербайджаном есть проблемы

В Ереване обсудили с США судьбу коммуникаций

17:59 794

Вице-премьер Армении Мгер Григорян и посол США в Ереване Кристина Куин обсудили перспективы разблокирования коммуникаций на Южном Кавказе.

«В ходе встречи стороны подчеркнули важность договоренностей, достигнутых между Арменией и Азербайджаном в Вашингтоне 8 августа, а также меморандумов о взаимопонимании, подписанных между США и Арменией. В этом контексте состоялся обмен мнениями о возможностях развития двусторонних армяно-американских отношений и перспективах разблокирования коммуникаций в регионе», - говорится в заявлении правительства Армении.

Трамп требует от Европы: откажитесь от российской нефти
Трамп требует от Европы: откажитесь от российской нефти обновлено 19:23
19:23 1244
Два «золота» Азербайджана в первый день чемпионата Европы по дзюдо в Словакии
Два «золота» Азербайджана в первый день чемпионата Европы по дзюдо в Словакии ФОТО
19:15 364
Зеленский ответил на предложение Путина
Зеленский ответил на предложение Путина
19:09 792
Колхоз закрыт. Все ушли в горы
Колхоз закрыт. Все ушли в горы наша корреспонденция
12:33 3701
26 стран готовы отправить войска в Украину
26 стран готовы отправить войска в Украину так заявил Макрон
18:47 842
Россияне прорываются в Купянск
Россияне прорываются в Купянск видео; обновлено 17:44
17:44 6804
Россия не идет на мир. Главный гарант безопасности Украины – сильная армия
Россия не идет на мир. Главный гарант безопасности Украины – сильная армия из заявлений Зеленского; обновлено 18:20
18:20 4219
Конкурс к 90-летию первого программиста Азербайджана
Конкурс к 90-летию первого программиста Азербайджана В рамках мирового финала; фото
16:51 2286
Россия превратила остров Врангеля в «острие копья»
Россия превратила остров Врангеля в «острие копья»
16:25 2410
Что будет с Каспием?
Что будет с Каспием?
15:30 3710
Россия создает «ВИЧ-подразделения»
Россия создает «ВИЧ-подразделения»
15:29 3806

