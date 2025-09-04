Трамп требует от Европы: откажитесь от российской нефти

Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил, что во время сегодняшнего разговора с европейскими лидерами президент США Дональд Трамп потребовал от Европы полностью прекратить закупки российской нефти.

По словам Макрона, этот вопрос касается двух стран Евросоюза — Венгрии и Словакии.

«Президент Трамп и американская администрация, так же как и мы, очень переживали с начала этой войны из-за выбора двух стран Евросоюза, которые продолжают покупать российскую нефть. И я думаю, что это очень хорошо, что именно американская администрация говорит о необходимости прекратить эту практику. Потому что иногда эти страны приводят свой аргумент, что они очень близки к американской администрации», — сказал Макрон на пресс-конференции по итогам встречи «коалиции желающих» в Париже.

Президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с Макроном в Париже также заявил, что «президент Трамп очень недоволен, что российская нефть покупается Европой. Среди прочего есть две страны, мы знаем, что это Венгрия и Словакия...»