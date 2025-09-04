Трамп требует от Европы: откажитесь от российской нефти

USD 1.7000
Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил, что во время сегодняшнего разговора с европейскими лидерами президент США Дональд Трамп потребовал от Европы полностью прекратить закупки российской нефти.

По словам Макрона, этот вопрос касается двух стран Евросоюза — Венгрии и Словакии.

«Президент Трамп и американская администрация, так же как и мы, очень переживали с начала этой войны из-за выбора двух стран Евросоюза, которые продолжают покупать российскую нефть. И я думаю, что это очень хорошо, что именно американская администрация говорит о необходимости прекратить эту практику. Потому что иногда эти страны приводят свой аргумент, что они очень близки к американской администрации», — сказал Макрон на пресс-конференции по итогам встречи «коалиции желающих» в Париже.

Президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с Макроном в Париже также заявил, что «президент Трамп очень недоволен, что российская нефть покупается Европой. Среди прочего есть две страны, мы знаем, что это Венгрия и Словакия...»

* * * 18:34

Президент США Дональд Трамп в разговоре с лидерами европейских стран потребовал отказаться от закупок российской нефти, передает агентство Reuters со ссылкой на неназванного представителя американской администрации.

По его информации, глава Белого дома также потребовал от лидеров стран Европы «оказать экономическое давление» на Китай за «поддержку» России в войне против Украины.

Как рассказал чиновник Белого дома, Трамп в разговоре подчеркнул, что закупки Евросоюзом российской нефти принесли России «€1,1 млрд за год».

Президент США по видеоконференции подключился к европейским лидерам и президенту Украины Владимирому Зеленскому, которые 4 сентября обсуждали в Елисейском дворце гарантии безопасности в будущем мирном соглашении.

