26 стран готовы отправить войска в Украину

26 стран согласились принять участие в обеспечении гарантий безопасности Украины после прекращения огня в воздухе, на суше или на море. Еще несколько стран пока не приняли окончательное решение, обдумывают свою позицию. Об этом объявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам встречи «коалиции желающих» в Париже.

«26 стран обязались развернуть в Украине войска в качестве силы, обеспечивающей безопасность, или присутствовать на суше, на море или в воздухе, чтобы обеспечить безопасность украинских территорий и Украины сразу после прекращения огня или установления мира», - сказал Макрон.

Президент Франции также предупредил, что европейские страны введут санкции против России при координации США в случае отказа от переговоров.

Кроме того, по словам Макрона, США должны в ближайшие дни определить, в каком объеме будут готовы участвовать в предоставлении гарантий безопасности Украине. «В ближайшие дни определится, каково будет участие США», - сказал он.