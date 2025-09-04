USD 1.7000
Путин заявил, что у России с Азербайджаном есть проблемы
Путин заявил, что у России с Азербайджаном есть проблемы

26 стран готовы отправить войска в Украину

так заявил Макрон
18:47 846

26 стран согласились принять участие в обеспечении гарантий безопасности Украины после прекращения огня в воздухе, на суше или на море. Еще несколько стран пока не приняли окончательное решение, обдумывают свою позицию. Об этом объявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам встречи «коалиции желающих» в Париже.

«26 стран обязались развернуть в Украине войска в качестве силы, обеспечивающей безопасность, или присутствовать на суше, на море или в воздухе, чтобы обеспечить безопасность украинских территорий и Украины сразу после прекращения огня или установления мира», - сказал Макрон.

Президент Франции также предупредил, что европейские страны введут санкции против России при координации США в случае отказа от переговоров.

Кроме того, по словам Макрона, США должны в ближайшие дни определить, в каком объеме будут готовы участвовать в предоставлении гарантий безопасности Украине. «В ближайшие дни определится, каково будет участие США», - сказал он.

Трамп требует от Европы: откажитесь от российской нефти
Трамп требует от Европы: откажитесь от российской нефти обновлено 19:23
19:23 1250
Два «золота» Азербайджана в первый день чемпионата Европы по дзюдо в Словакии
Два «золота» Азербайджана в первый день чемпионата Европы по дзюдо в Словакии ФОТО
19:15 365
Зеленский ответил на предложение Путина
Зеленский ответил на предложение Путина
19:09 801
Колхоз закрыт. Все ушли в горы
Колхоз закрыт. Все ушли в горы наша корреспонденция
12:33 3703
26 стран готовы отправить войска в Украину
26 стран готовы отправить войска в Украину так заявил Макрон
18:47 847
Россияне прорываются в Купянск
Россияне прорываются в Купянск видео; обновлено 17:44
17:44 6807
Россия не идет на мир. Главный гарант безопасности Украины – сильная армия
Россия не идет на мир. Главный гарант безопасности Украины – сильная армия из заявлений Зеленского; обновлено 18:20
18:20 4219
Конкурс к 90-летию первого программиста Азербайджана
Конкурс к 90-летию первого программиста Азербайджана В рамках мирового финала; фото
16:51 2288
Россия превратила остров Врангеля в «острие копья»
Россия превратила остров Врангеля в «острие копья»
16:25 2410
Что будет с Каспием?
Что будет с Каспием?
15:30 3712
Россия создает «ВИЧ-подразделения»
Россия создает «ВИЧ-подразделения»
15:29 3808

