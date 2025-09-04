USD 1.7000
Путин заявил, что у России с Азербайджаном есть проблемы
Путин заявил, что у России с Азербайджаном есть проблемы

Очень осторожный оптимизм Оверчука

Фархад Мамедов, автор haqqin.az
Подписанная 8 августа в Белом доме мирная декларация между Азербайджаном и Арменией была представлена сторонами и воспринята международным сообществом как исторический документ, ознаменовавший завершение многолетнего конфликта на Южном Кавказе. Однако в Москве оптимизм по этому поводу был куда более сдержанным.

В официальном заявлении российского МИД шаг Баку и Еревана к миру формально приветствовался, но при этом ставился под сомнение сам факт достижения урегулирования без непосредственного участия Российской Федерации.

Вашингтонская декларация становится важным элементом в долгосрочном соперничестве США и России за влияние на Южном Кавказе

В том же тексте вновь напоминалось о «все еще действующих» трехсторонних соглашениях с участием Москвы, хотя практически они уже утратили актуальность. Комментируя эту ситуацию, вице-премьер России Алексей Оверчук подчеркнул, что Москва к вашингтонской декларации относится с «очень осторожным оптимизмом», назвав ее вкладом в укрепление мира в «большом Евразийском регионе».

Скепсис России объясняют как объективные, так и субъективные факторы. Объективным обстоятельством является то, что декларация пока лишь парафирована, но не подписана в окончательном виде. Главной причиной является невыполнение последнего условия Азербайджана — внесения изменений в Конституцию Армении. Баку настаивает на исключении из Основного закона этой страны положений, которые могут быть использованы как юридическая основа для территориальных претензий к Азербайджану, прежде всего, ссылок на Декларацию о независимости. До тех пор, пока этот пункт не будет реализован, подписание итогового мирного договора невозможно. Эксперты отмечают, что в лучшем случае поправки в Конституцию Армении могут быть рассмотрены не ранее парламентских выборов, которые состоятся в 2026 году. И именно в этом временном отрезке Россия видит для себя реальную возможность сохранить поле для маневра. 

Теоретически, если на выборах в Армении победят пророссийские силы, способные вытеснить Никола Пашиняна или изменить баланс власти, то подписание вашингтонского договора может быть сорвано. Тогда новые власти в Ереване потребуют возвращения к переговорам при обязательном посредничестве Москвы и под ее гарантиями. Именно поэтому Кремль регулярно напоминает о действующих трёхсторонних соглашениях, указывая, что без России окончательное армяно-азербайджанское урегулирование едва ли возможно.

Скепсис Оверчука объясняется тем, что, если на выборах в Армении победят пророссийские силы, способные вытеснить Никола Пашиняна или изменить баланс власти, то подписание вашингтонского договора может быть сорвано

Таким образом, Москва, стараясь продемонстрировать поддержку стремлениям Азербайджана и Армении к миру, параллельно сигнализирует о своем праве на ключевую роль в регионе. Для России затягивание конституционных изменений в Армении превращает этот процесс в пространство для политической игры, исход которой зависит не только от договоренностей в Белом доме, но и от внутриполитической динамики в Ереване. На Западе подобную позицию воспринимают как потенциальный риск для реализации достигнутых договоренностей.

Показательно, что в тот же день, когда Оверчук говорил об «осторожном оптимизме», делегация Европейского союза в Совете Европы распространила заявление с призывом к скорейшему подписанию итогового мирного договора. В документе подчеркивалось, что соглашение, заключенное 8 августа премьер-министром Пашиняном и президентом Алиевым в присутствии президента США Трампа, стало серьезным прорывом и должно быть закреплено юридически. ЕС акцентировал необходимость своевременной реализации согласованных шагов — подписания и ратификации договора, основанного на принципах взаимного признания суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности границ в соответствии с Алма-Атинской декларацией 1991 года.

Брюссель убежден, что успешная реализация договоренностей окажет позитивное влияние на развитие всего региона и поможет обществам, разделенным наследием войны, перейти к устойчивому миру и процветанию. В заявлении также отмечалось, что импульс сохраняется благодаря готовности Совета Европы оказать поддержку обеим сторонам в переломный момент их истории.

Дополнительное измерение процессу придает проект Зангезурского коридора, или «маршрута Трампа», реализация которого еще до подписания окончательного договора способна закрепить участие США в регионе

Сам факт того, что о завершении конфликта между Баку и Ереваном было объявлено именно в Белом доме в присутствии президента США, стал символическим сигналом о необратимости данного процесса. Для Азербайджана и Армении это означает признание Вашингтона главным гарантом нового мира. Дополнительное измерение процессу придает проект Зангезурского коридора, или «маршрута Трампа», реализация которого еще до подписания окончательного договора способна закрепить участие США в регионе, ускорить установление прочного мира и минимизировать вероятность негативного влияния Москвы.

Но очевидно и то, что Россия не намерена добровольно отказываться от своих позиций на Южном Кавказе, и потому риски для окончательного урегулирования сохраняются.

Вашингтонская декларация становится важным элементом в долгосрочном соперничестве США и России за влияние на Южном Кавказе. Для Соединенных Штатов этот регион имеет стратегическое значение не только как транспортный узел между Европой и Азией, но и как ключ к энергетической безопасности Европы. Поддерживая Баку и закрепляя мирные договоренности с Ереваном, США стремятся выстроить систему региональных альянсов, где их роль будет безусловной. Россия же воспринимает это как прямое вытеснение из сферы традиционного влияния и потому пытается использовать любую паузу, любой внутриполитический кризис или заминку в переговорах для восстановления своих позиций.

В сложившемся контексте мир между Азербайджаном и Арменией становится не только региональным процессом, но и ареной глобального противостояния, где каждый шаг Баку и Еревана неизбежно рассматривается как часть большой шахматной партии между Вашингтоном и Москвой.

