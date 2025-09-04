Очень осторожный оптимизм Оверчука

Подписанная 8 августа в Белом доме мирная декларация между Азербайджаном и Арменией была представлена сторонами и воспринята международным сообществом как исторический документ, ознаменовавший завершение многолетнего конфликта на Южном Кавказе. Однако в Москве оптимизм по этому поводу был куда более сдержанным. В официальном заявлении российского МИД шаг Баку и Еревана к миру формально приветствовался, но при этом ставился под сомнение сам факт достижения урегулирования без непосредственного участия Российской Федерации.

В том же тексте вновь напоминалось о «все еще действующих» трехсторонних соглашениях с участием Москвы, хотя практически они уже утратили актуальность. Комментируя эту ситуацию, вице-премьер России Алексей Оверчук подчеркнул, что Москва к вашингтонской декларации относится с «очень осторожным оптимизмом», назвав ее вкладом в укрепление мира в «большом Евразийском регионе». Скепсис России объясняют как объективные, так и субъективные факторы. Объективным обстоятельством является то, что декларация пока лишь парафирована, но не подписана в окончательном виде. Главной причиной является невыполнение последнего условия Азербайджана — внесения изменений в Конституцию Армении. Баку настаивает на исключении из Основного закона этой страны положений, которые могут быть использованы как юридическая основа для территориальных претензий к Азербайджану, прежде всего, ссылок на Декларацию о независимости. До тех пор, пока этот пункт не будет реализован, подписание итогового мирного договора невозможно. Эксперты отмечают, что в лучшем случае поправки в Конституцию Армении могут быть рассмотрены не ранее парламентских выборов, которые состоятся в 2026 году. И именно в этом временном отрезке Россия видит для себя реальную возможность сохранить поле для маневра. Теоретически, если на выборах в Армении победят пророссийские силы, способные вытеснить Никола Пашиняна или изменить баланс власти, то подписание вашингтонского договора может быть сорвано. Тогда новые власти в Ереване потребуют возвращения к переговорам при обязательном посредничестве Москвы и под ее гарантиями. Именно поэтому Кремль регулярно напоминает о действующих трёхсторонних соглашениях, указывая, что без России окончательное армяно-азербайджанское урегулирование едва ли возможно.

Таким образом, Москва, стараясь продемонстрировать поддержку стремлениям Азербайджана и Армении к миру, параллельно сигнализирует о своем праве на ключевую роль в регионе. Для России затягивание конституционных изменений в Армении превращает этот процесс в пространство для политической игры, исход которой зависит не только от договоренностей в Белом доме, но и от внутриполитической динамики в Ереване. На Западе подобную позицию воспринимают как потенциальный риск для реализации достигнутых договоренностей. Показательно, что в тот же день, когда Оверчук говорил об «осторожном оптимизме», делегация Европейского союза в Совете Европы распространила заявление с призывом к скорейшему подписанию итогового мирного договора. В документе подчеркивалось, что соглашение, заключенное 8 августа премьер-министром Пашиняном и президентом Алиевым в присутствии президента США Трампа, стало серьезным прорывом и должно быть закреплено юридически. ЕС акцентировал необходимость своевременной реализации согласованных шагов — подписания и ратификации договора, основанного на принципах взаимного признания суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности границ в соответствии с Алма-Атинской декларацией 1991 года. Брюссель убежден, что успешная реализация договоренностей окажет позитивное влияние на развитие всего региона и поможет обществам, разделенным наследием войны, перейти к устойчивому миру и процветанию. В заявлении также отмечалось, что импульс сохраняется благодаря готовности Совета Европы оказать поддержку обеим сторонам в переломный момент их истории.