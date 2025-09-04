USD 1.7000
Путин заявил, что у России с Азербайджаном есть проблемы
Путин заявил, что у России с Азербайджаном есть проблемы

Зеленский ответил на предложение Путина

19:09 805

Президент Украины Владимир Зеленский скептически отреагировал на заявление президента РФ Владимира Путина о том, что тот ждет украинского лидера в Москве для двусторонних переговоров.

Зеленский на пресс-конференции во Франции после саммита «коалиции желающих» заявил, что «встреча нужна. Это не о желании, а это нужно. Мы поддерживали в любом формате и трехстороннюю встречу, и двустороннюю. Я считаю, что Россия делает все, чтобы отсрочить. Американские партнеры нам передали, что Путин пригласил меня в Москву. Я считаю, что, если хочешь, чтобы встречи не было, то нужно пригласить меня в Москву».

По словам Зеленского, которые приводит «Украинская правда», в то же время тот факт, что Путин начал говорить о такой встрече, это уже неплохо, но пока не видно желания России заканчивать войну: «Взрослые люди из встречи такого уровня должны выходить с каким-то результатом, желательно с окончанием войны».

Накануне глава МИД Украины Андрей Сибига назвал «неприемлемым» предложение Владимира Путина встретиться с Владимиром Зеленским в Москве.

Трамп требует от Европы: откажитесь от российской нефти
Трамп требует от Европы: откажитесь от российской нефти обновлено 19:23
19:23 1252
Два «золота» Азербайджана в первый день чемпионата Европы по дзюдо в Словакии
Два «золота» Азербайджана в первый день чемпионата Европы по дзюдо в Словакии ФОТО
19:15 367
Зеленский ответил на предложение Путина
Зеленский ответил на предложение Путина
19:09 806
Колхоз закрыт. Все ушли в горы
Колхоз закрыт. Все ушли в горы наша корреспонденция
12:33 3703
26 стран готовы отправить войска в Украину
26 стран готовы отправить войска в Украину так заявил Макрон
18:47 848
Россияне прорываются в Купянск
Россияне прорываются в Купянск видео; обновлено 17:44
17:44 6809
Россия не идет на мир. Главный гарант безопасности Украины – сильная армия
Россия не идет на мир. Главный гарант безопасности Украины – сильная армия из заявлений Зеленского; обновлено 18:20
18:20 4220
Конкурс к 90-летию первого программиста Азербайджана
Конкурс к 90-летию первого программиста Азербайджана В рамках мирового финала; фото
16:51 2290
Россия превратила остров Врангеля в «острие копья»
Россия превратила остров Врангеля в «острие копья»
16:25 2411
Что будет с Каспием?
Что будет с Каспием?
15:30 3713
Россия создает «ВИЧ-подразделения»
Россия создает «ВИЧ-подразделения»
15:29 3808

