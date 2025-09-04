Зеленский ответил на предложение Путина

Зеленский на пресс-конференции во Франции после саммита «коалиции желающих» заявил, что «встреча нужна. Это не о желании, а это нужно. Мы поддерживали в любом формате и трехстороннюю встречу, и двустороннюю. Я считаю, что Россия делает все, чтобы отсрочить. Американские партнеры нам передали, что Путин пригласил меня в Москву. Я считаю, что, если хочешь, чтобы встречи не было, то нужно пригласить меня в Москву».

По словам Зеленского, которые приводит «Украинская правда», в то же время тот факт, что Путин начал говорить о такой встрече, это уже неплохо, но пока не видно желания России заканчивать войну: «Взрослые люди из встречи такого уровня должны выходить с каким-то результатом, желательно с окончанием войны».

Накануне глава МИД Украины Андрей Сибига назвал «неприемлемым» предложение Владимира Путина встретиться с Владимиром Зеленским в Москве.