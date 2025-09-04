Два «золота» Азербайджана в первый день чемпионата Европы по дзюдо в Словакии

В Братиславе стартовал молодежный чемпионат Европы по дзюдо. В первый день соревнований сборная Азербайджана завоевала два «золота» и одну «бронзу». В весовой категории до 60 кг Нихат Мамишов стал чемпионом. Он поочередно победил армянина Гора Сафаряна, товарища по команде Фарида Гараева, француза Закари Дижоля, а в финале взял верх над итальянцем Франческо Сампино.

Фарид Гараев уступил в схватке за «бронзу» и занял 5-е место. В весе до 66 кг Магомед Мусаев добрался до финала, победив эстонца Эдуарда Якимова, Луку Ричардсона из Нидерландов, другого азербайджанского дзюдоиста Низами Имранова и представителя Испании Батырхана Ассаналиева. В схватке за «золото» Магомед одолел француза Алексиса Ренара.