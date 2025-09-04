Переговорив с Путиным, Фицо отправляется на встречу с Зеленским

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо едет в Украину, чтобы встретиться с президентом Владимиром Зеленским. Переговоры состоятся в пятницу в Ужгороде. Об этом сообщает пресс-служба словацкого правительства.

Во время встречи с Зеленским Фицо планирует сосредоточиться на вопросе энергетической инфраструктуры, после чего лидеры проведут совместную пресс-конференцию.

В Ужгороде словацкий премьер также проведет встречи с главой правительства Украины Юлией Свириденко. Фицо будут сопровождать вице-премьер - министр экономики Дениса Сакова и министр иностранных дел и европейских вопросов Юрай Бланар.

Фицо и Зеленский не проводили двусторонние встречи с момента возвращения словацкого премьера на пост в 2023 году, отмечают украинские СМИ.

Накануне премьер-министр Словакии встретился с президентом РФ Владимиром Путиным в Пекине, после чего сказал, что хочет передать Зеленскому «несколько посланий и мыслей».