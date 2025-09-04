USD 1.7000
EUR 1.9807
RUB 2.0993
Подписаться на уведомления
Путин заявил, что у России с Азербайджаном есть проблемы
Новость дня
Путин заявил, что у России с Азербайджаном есть проблемы

Переговорив с Путиным, Фицо отправляется на встречу с Зеленским

19:19 203

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо едет в Украину, чтобы встретиться с президентом Владимиром Зеленским. Переговоры состоятся в пятницу в Ужгороде. Об этом сообщает пресс-служба словацкого правительства.

Во время встречи с Зеленским Фицо планирует сосредоточиться на вопросе энергетической инфраструктуры, после чего лидеры проведут совместную пресс-конференцию.

В Ужгороде словацкий премьер также проведет встречи с главой правительства Украины Юлией Свириденко. Фицо будут сопровождать вице-премьер - министр экономики Дениса Сакова и министр иностранных дел и европейских вопросов Юрай Бланар.

Фицо и Зеленский не проводили двусторонние встречи с момента возвращения словацкого премьера на пост в 2023 году, отмечают украинские СМИ.

Накануне премьер-министр Словакии встретился с президентом РФ Владимиром Путиным в Пекине, после чего сказал, что хочет передать Зеленскому «несколько посланий и мыслей».

Трамп требует от Европы: откажитесь от российской нефти
Трамп требует от Европы: откажитесь от российской нефти обновлено 19:23
19:23 1258
Два «золота» Азербайджана в первый день чемпионата Европы по дзюдо в Словакии
Два «золота» Азербайджана в первый день чемпионата Европы по дзюдо в Словакии ФОТО
19:15 369
Зеленский ответил на предложение Путина
Зеленский ответил на предложение Путина
19:09 813
Колхоз закрыт. Все ушли в горы
Колхоз закрыт. Все ушли в горы наша корреспонденция
12:33 3704
26 стран готовы отправить войска в Украину
26 стран готовы отправить войска в Украину так заявил Макрон
18:47 853
Россияне прорываются в Купянск
Россияне прорываются в Купянск видео; обновлено 17:44
17:44 6810
Россия не идет на мир. Главный гарант безопасности Украины – сильная армия
Россия не идет на мир. Главный гарант безопасности Украины – сильная армия из заявлений Зеленского; обновлено 18:20
18:20 4222
Конкурс к 90-летию первого программиста Азербайджана
Конкурс к 90-летию первого программиста Азербайджана В рамках мирового финала; фото
16:51 2292
Россия превратила остров Врангеля в «острие копья»
Россия превратила остров Врангеля в «острие копья»
16:25 2413
Что будет с Каспием?
Что будет с Каспием?
15:30 3714
Россия создает «ВИЧ-подразделения»
Россия создает «ВИЧ-подразделения»
15:29 3810

ЭТО ВАЖНО

Трамп требует от Европы: откажитесь от российской нефти
Трамп требует от Европы: откажитесь от российской нефти обновлено 19:23
19:23 1258
Два «золота» Азербайджана в первый день чемпионата Европы по дзюдо в Словакии
Два «золота» Азербайджана в первый день чемпионата Европы по дзюдо в Словакии ФОТО
19:15 369
Зеленский ответил на предложение Путина
Зеленский ответил на предложение Путина
19:09 813
Колхоз закрыт. Все ушли в горы
Колхоз закрыт. Все ушли в горы наша корреспонденция
12:33 3704
26 стран готовы отправить войска в Украину
26 стран готовы отправить войска в Украину так заявил Макрон
18:47 853
Россияне прорываются в Купянск
Россияне прорываются в Купянск видео; обновлено 17:44
17:44 6810
Россия не идет на мир. Главный гарант безопасности Украины – сильная армия
Россия не идет на мир. Главный гарант безопасности Украины – сильная армия из заявлений Зеленского; обновлено 18:20
18:20 4222
Конкурс к 90-летию первого программиста Азербайджана
Конкурс к 90-летию первого программиста Азербайджана В рамках мирового финала; фото
16:51 2292
Россия превратила остров Врангеля в «острие копья»
Россия превратила остров Врангеля в «острие копья»
16:25 2413
Что будет с Каспием?
Что будет с Каспием?
15:30 3714
Россия создает «ВИЧ-подразделения»
Россия создает «ВИЧ-подразделения»
15:29 3810
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться