Урсулу хотели подбить. Болгария испугалась Россию?

Правительство Болгарии решило не проводить расследование причин инцидента с самолетом председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, когда ее лайнер при подлете к Пловдиву потерял сигнал GPS. Болгарский премьер Росен Желязков заявил, что сбои в работе спутниковой навигации, зафиксированные при посадке самолета главы Еврокомиссии, не являются редкостью и связаны с продолжающейся войной России в Украине. По его словам, подобные инциденты не классифицируются как гибридные угрозы или кибератаки, и потому нет оснований для начала расследования.

«С начала крупномасштабного вторжения России в Украину идет электронная война, и эти помехи не нацелены на конкретный самолет», — отметил премьер-министр Болгарии. В то же время именно Москву подозревают в глушении сигнала, в результате чего пилотам евросоюзовского «борта №1» пришлось при посадке использовать бумажные карты. Еще раньше представитель Еврокомиссии Арианна Подеста заявила, что болгарские власти рассматривают Россию как ответственную сторону. О безопасности европейского воздушного пространства haqqin.az побеседовал с Видaсом Каупелисом, известным литовским экспертом в области авиации, преподавателем и тренером по управлению авиационными рисками и действиям в чрезвычайных ситуациях.

- Насколько оправданным, на Ваш взгляд, было решение Болгарии не проводить расследование глушения GPS самолета главы Еврокомиссии? - В этой истории немного действующих лиц, а потому установить виновника не так уж сложно. Очевидно, что вмешательство в работу GPS или спуфинг (намеренная передача ложных данных системе навигации GPS или ADS-B для обмана бортовых приемников и введения в заблуждение пилотов или диспетчеров – ред.) — дело рук России. По статистике около 20 процентов таких случаев являются не просто помехой, а именно подменой сигнала. Болгары, вероятно, уже знают источник и характер атаки, понимают, что именно произошло на борту, в частности, был ли это маяк или иной инструмент радиоэлектронного воздействия. Но тут возникает практический вопрос: а что делать с результатами расследования? Ведь его итоги неизбежно потребуют политических решений, а София не готова брать на себя такие обязательства. Поэтому им было проще замять этот вопрос. - Может ли глушение GPS или спуфинг привести к катастрофе? - Когда самолет находится в воздухе, экипаж никогда не полагается на единственный источник навигации - современные авиалайнеры неизменно используют несколько систем. Поэтому одно лишь глушение GPS редко приводит к аварии. Однако авиакатастрофы, как правило, происходят не из-за одной неисправности, а из-за сочетания факторов. В определенных условиях потеря сигнала или поддельные данные могут запустить цепочку событий. Известны ситуации, когда из-за помех самолет не мог приземлиться в запланированном аэропорту и был вынужден уходить на запасной. Но куда опаснее «фейковые» сигналы, когда пилоты и диспетчеры получают ложную информацию о местоположении, скорости или высоте. В таком случае самолет может даже не показать ошибку на приборе, а продолжить использовать искаженные данные, что грозит серьезными последствиями, включая риск столкновения. Для пилотов потеря GPS всегда неприятна, и ее последствия зависят от типа воздушного судна и конкретной ситуации. Например, в странах Балтии такие проблемы фиксируются постоянно, особенно у малой авиации. В некоторых районах из-за помех, исходящих из Калининграда, GPS просто невозможно использовать. Это давно уже стало региональной проблемой.