Путин заявил, что у России с Азербайджаном есть проблемы
Новость дня
Путин заявил, что у России с Азербайджаном есть проблемы

Зеленский: Обсудили с Трампом давление на Россию

19:37 735

Президент Украины Владимир Зеленский и европейские лидеры обсудили с президентом США Дональдом Трампом «давление» на Россию, чтобы «принудить» ее к окончанию войны.

Как сообщает Интерфакс-Украина, об этом украинский лидер сказал во время совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже.

«Сегодня мы говорили с президентом Трампом, мы благодарим за поддержку. Длительный разговор, детальный, о том, как подталкивать ситуацию к миру. Мы обсудили различные опции, самое главное — это давление, чтобы сильными мерами, в том числе экономическими, принудить к прекращению войны. Ключ к миру — лишение российской машины, российской машины войны, денег, лишение ресурсов», — сказал Зеленский.

Кроме того, во время разговора обсуждался вопрос укрепления украинской ПВО. По словам Зеленского, Украина рассчитывает на программу PURL, также достигнута договоренность с Трампом о дальнейших контактах.

Очень осторожный оптимизм Оверчука
Очень осторожный оптимизм Оверчука что это значит?
18:52 3127
Прокурор пошел против решения Трампа
Прокурор пошел против решения Трампа
21:43 276
Азербайджанское месторождение. Британцы уходят, турки приходят?
Азербайджанское месторождение. Британцы уходят, турки приходят? горячая тема
20:24 2481
Трамп требует от Европы: откажитесь от российской нефти
Трамп требует от Европы: откажитесь от российской нефти все еще актуально
19:23 2513
Куда на рынке труда без азербайджанских женщин?
Куда на рынке труда без азербайджанских женщин? статья концептуальная
20:46 952
Трамп и Европа будут искать способы «остановить военную машину» России
Трамп и Европа будут искать способы «остановить военную машину» России
20:25 984
Так кто хотел... и хотел ли сбить самолет главы Еврокомиссии?
Так кто хотел... и хотел ли сбить самолет главы Еврокомиссии? главный вопрос
20:01 1691
Россияне прорываются в Купянск
Россияне прорываются в Купянск все еще актуально
17:44 7896
Урсулу хотели подбить. Болгария испугалась Россию?
Урсулу хотели подбить. Болгария испугалась Россию? Видас Каупелис отвечает на вопросы haqqin.az
19:34 2265
Додик – Путину. Почти как Юстас – Алексу
Додик – Путину. Почти как Юстас – Алексу наш комментарий, все еще актуально
13:04 4342
Кто разрушил Карфаген… пардон, Тель-Авив?
Кто разрушил Карфаген… пардон, Тель-Авив? продолжение главной темы
12:49 3543

