Зеленский: Обсудили с Трампом давление на Россию

Президент Украины Владимир Зеленский и европейские лидеры обсудили с президентом США Дональдом Трампом «давление» на Россию, чтобы «принудить» ее к окончанию войны.

Как сообщает Интерфакс-Украина, об этом украинский лидер сказал во время совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже.

«Сегодня мы говорили с президентом Трампом, мы благодарим за поддержку. Длительный разговор, детальный, о том, как подталкивать ситуацию к миру. Мы обсудили различные опции, самое главное — это давление, чтобы сильными мерами, в том числе экономическими, принудить к прекращению войны. Ключ к миру — лишение российской машины, российской машины войны, денег, лишение ресурсов», — сказал Зеленский.

Кроме того, во время разговора обсуждался вопрос укрепления украинской ПВО. По словам Зеленского, Украина рассчитывает на программу PURL, также достигнута договоренность с Трампом о дальнейших контактах.