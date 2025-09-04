USD 1.7000
EUR 1.9807
RUB 2.0993
Подписаться на уведомления
Путин заявил, что у России с Азербайджаном есть проблемы
Новость дня
Путин заявил, что у России с Азербайджаном есть проблемы

Azercell провел тренинг по кибербезопасности для пожилых жителей Барды

19:46 309

Мобильный оператор продолжает деятельность по повышению цифровой грамотности среди уязвимых групп населения

Azercell продолжает реализацию инициатив, направленных на повышение уровня цифровой безопасности и информированности населения. Учитывая, что представители старшего поколения все чаще становятся мишенью киберпреступников, компания организовала специальный тренинг для пожилых людей в Карабахском региональном центре DOST, расположенном в Барде.

Специалисты Департамента информационной безопасности Azercell предоставили участникам информацию о наиболее распространенных видах онлайн-мошенничества, фишинговых атаках и других рисках в киберпространстве. В ходе тренинга были подробно рассмотрены методы, используемые кибермошенниками, современные типы кибератак, а также практические способы защиты от них. Завершилось мероприятие интерактивной сессией вопросов и ответов с обсуждением реальных случаев.

Отметим, что Azercell регулярно проводит образовательные инициативы в области цифровой безопасности для разных возрастных групп. Так, ранее компания организовывала тренинги для воспитанников социальных учреждений, а в первом полугодии текущего года в рамках «Программы киберобразования для школьников» около 350 школьников из семи регионов получили знания о современных цифровых угрозах.

Очень осторожный оптимизм Оверчука
Очень осторожный оптимизм Оверчука что это значит?
18:52 3130
Прокурор пошел против решения Трампа
Прокурор пошел против решения Трампа
21:43 279
Азербайджанское месторождение. Британцы уходят, турки приходят?
Азербайджанское месторождение. Британцы уходят, турки приходят? горячая тема
20:24 2484
Трамп требует от Европы: откажитесь от российской нефти
Трамп требует от Европы: откажитесь от российской нефти все еще актуально
19:23 2514
Куда на рынке труда без азербайджанских женщин?
Куда на рынке труда без азербайджанских женщин? статья концептуальная
20:46 952
Трамп и Европа будут искать способы «остановить военную машину» России
Трамп и Европа будут искать способы «остановить военную машину» России
20:25 984
Так кто хотел... и хотел ли сбить самолет главы Еврокомиссии?
Так кто хотел... и хотел ли сбить самолет главы Еврокомиссии? главный вопрос
20:01 1691
Россияне прорываются в Купянск
Россияне прорываются в Купянск все еще актуально
17:44 7896
Урсулу хотели подбить. Болгария испугалась Россию?
Урсулу хотели подбить. Болгария испугалась Россию? Видас Каупелис отвечает на вопросы haqqin.az
19:34 2265
Додик – Путину. Почти как Юстас – Алексу
Додик – Путину. Почти как Юстас – Алексу наш комментарий, все еще актуально
13:04 4343
Кто разрушил Карфаген… пардон, Тель-Авив?
Кто разрушил Карфаген… пардон, Тель-Авив? продолжение главной темы
12:49 3544

ЭТО ВАЖНО

Очень осторожный оптимизм Оверчука
Очень осторожный оптимизм Оверчука что это значит?
18:52 3130
Прокурор пошел против решения Трампа
Прокурор пошел против решения Трампа
21:43 279
Азербайджанское месторождение. Британцы уходят, турки приходят?
Азербайджанское месторождение. Британцы уходят, турки приходят? горячая тема
20:24 2484
Трамп требует от Европы: откажитесь от российской нефти
Трамп требует от Европы: откажитесь от российской нефти все еще актуально
19:23 2514
Куда на рынке труда без азербайджанских женщин?
Куда на рынке труда без азербайджанских женщин? статья концептуальная
20:46 952
Трамп и Европа будут искать способы «остановить военную машину» России
Трамп и Европа будут искать способы «остановить военную машину» России
20:25 984
Так кто хотел... и хотел ли сбить самолет главы Еврокомиссии?
Так кто хотел... и хотел ли сбить самолет главы Еврокомиссии? главный вопрос
20:01 1691
Россияне прорываются в Купянск
Россияне прорываются в Купянск все еще актуально
17:44 7896
Урсулу хотели подбить. Болгария испугалась Россию?
Урсулу хотели подбить. Болгария испугалась Россию? Видас Каупелис отвечает на вопросы haqqin.az
19:34 2265
Додик – Путину. Почти как Юстас – Алексу
Додик – Путину. Почти как Юстас – Алексу наш комментарий, все еще актуально
13:04 4343
Кто разрушил Карфаген… пардон, Тель-Авив?
Кто разрушил Карфаген… пардон, Тель-Авив? продолжение главной темы
12:49 3544
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться