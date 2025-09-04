Возвращение похищенного нацистами «Портрета дамы»

Спустя 80 лет после окончания Второй мировой войны супружеская пара в Аргентине вернула картину, которая, предположительно, была украдена во время нацистской оккупации Нидерландов, передает Deutsche Welle.

По данным СМИ, картина XVIII века была похищена нацистами из коллекции еврейского галериста Жака Гудстиккера, а сейчас разыскивается его наследниками. После разгрома нацистской Германии высокопоставленный немецкий офицер Фридрих Кадгин - ближайший помощник осужденного Нюрнбергским трибуналом нацистского преступника Германа Геринга - укрылся в Аргентине, привезя с собой присвоенную картину. Он умер в 1979 году, картина, по всей видимости, продолжала висеть в доме его семьи.

Разыскиваемое полотно, изображающее графиню Коллеони, в 2025 году было случайно обнаружено на фотографиях в объявлении по продаже недвижимости в городе Мар-дель-Плата. На него обратили внимание журналисты нидерландской газеты Algemeen Dagblad: среди прочих вещей в доме на стене висел «Портрет дамы».

Попытки СМИ связаться с владельцами жилья - дочерью бывшего эсэсовца Патрисией Кадгин и ее мужем - ни к чему не привели. Полиция начала расследование и в ходе обыска в конце августа выяснила, что картина внезапно исчезла из дома, а вместо нее на стене был повешен коврик. После нескольких безуспешных обысков Патрисия Кадгин и ее муж были помещены под домашний арест, после чего согласились передать картину через адвоката.

По оценке аргентинского искусствоведа Ариэля Бассано, которую приводит газета La Capital Mar del Plata, украденная нацистами картина 1710 года находится в хорошем состоянии, а ее стоимость может составлять около 43 тысяч евро.