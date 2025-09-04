USD 1.7000
EUR 1.9807
RUB 2.0993
Подписаться на уведомления
Путин заявил, что у России с Азербайджаном есть проблемы
Новость дня
Путин заявил, что у России с Азербайджаном есть проблемы

Возвращение похищенного нацистами «Портрета дамы»

19:59 1121

Спустя 80 лет после окончания Второй мировой войны супружеская пара в Аргентине вернула картину, которая, предположительно, была украдена во время нацистской оккупации Нидерландов, передает Deutsche Welle.

После нескольких дней розыска и нескольких обысков семья передала через адвоката полотно «Портрет дамы» итальянского живописца эпохи рококо Витторе Джузеппе Гисланди властям города Мар-дель-Плата в провинции Буэнос-Айрес.

По данным СМИ, картина XVIII века была похищена нацистами из коллекции еврейского галериста Жака Гудстиккера, а сейчас разыскивается его наследниками. После разгрома нацистской Германии высокопоставленный немецкий офицер Фридрих Кадгин - ближайший помощник осужденного Нюрнбергским трибуналом нацистского преступника Германа Геринга - укрылся в Аргентине, привезя с собой присвоенную картину. Он умер в 1979 году, картина, по всей видимости, продолжала висеть в доме его семьи.

Разыскиваемое полотно, изображающее графиню Коллеони, в 2025 году было случайно обнаружено на фотографиях в объявлении по продаже недвижимости в городе Мар-дель-Плата. На него обратили внимание журналисты нидерландской газеты Algemeen Dagblad: среди прочих вещей в доме на стене висел «Портрет дамы».

Попытки СМИ связаться с владельцами жилья - дочерью бывшего эсэсовца Патрисией Кадгин и ее мужем - ни к чему не привели. Полиция начала расследование и в ходе обыска в конце августа выяснила, что картина внезапно исчезла из дома, а вместо нее на стене был повешен коврик. После нескольких безуспешных обысков Патрисия Кадгин и ее муж были помещены под домашний арест, после чего согласились передать картину через адвоката.

По оценке аргентинского искусствоведа Ариэля Бассано, которую приводит газета La Capital Mar del Plata, украденная нацистами картина 1710 года находится в хорошем состоянии, а ее стоимость может составлять около 43 тысяч евро.

Очень осторожный оптимизм Оверчука
Очень осторожный оптимизм Оверчука что это значит?
18:52 3132
Прокурор пошел против решения Трампа
Прокурор пошел против решения Трампа
21:43 282
Азербайджанское месторождение. Британцы уходят, турки приходят?
Азербайджанское месторождение. Британцы уходят, турки приходят? горячая тема
20:24 2487
Трамп требует от Европы: откажитесь от российской нефти
Трамп требует от Европы: откажитесь от российской нефти все еще актуально
19:23 2515
Куда на рынке труда без азербайджанских женщин?
Куда на рынке труда без азербайджанских женщин? статья концептуальная
20:46 953
Трамп и Европа будут искать способы «остановить военную машину» России
Трамп и Европа будут искать способы «остановить военную машину» России
20:25 985
Так кто хотел... и хотел ли сбить самолет главы Еврокомиссии?
Так кто хотел... и хотел ли сбить самолет главы Еврокомиссии? главный вопрос
20:01 1692
Россияне прорываются в Купянск
Россияне прорываются в Купянск все еще актуально
17:44 7896
Урсулу хотели подбить. Болгария испугалась Россию?
Урсулу хотели подбить. Болгария испугалась Россию? Видас Каупелис отвечает на вопросы haqqin.az
19:34 2266
Додик – Путину. Почти как Юстас – Алексу
Додик – Путину. Почти как Юстас – Алексу наш комментарий, все еще актуально
13:04 4343
Кто разрушил Карфаген… пардон, Тель-Авив?
Кто разрушил Карфаген… пардон, Тель-Авив? продолжение главной темы
12:49 3544

ЭТО ВАЖНО

Очень осторожный оптимизм Оверчука
Очень осторожный оптимизм Оверчука что это значит?
18:52 3132
Прокурор пошел против решения Трампа
Прокурор пошел против решения Трампа
21:43 282
Азербайджанское месторождение. Британцы уходят, турки приходят?
Азербайджанское месторождение. Британцы уходят, турки приходят? горячая тема
20:24 2487
Трамп требует от Европы: откажитесь от российской нефти
Трамп требует от Европы: откажитесь от российской нефти все еще актуально
19:23 2515
Куда на рынке труда без азербайджанских женщин?
Куда на рынке труда без азербайджанских женщин? статья концептуальная
20:46 953
Трамп и Европа будут искать способы «остановить военную машину» России
Трамп и Европа будут искать способы «остановить военную машину» России
20:25 985
Так кто хотел... и хотел ли сбить самолет главы Еврокомиссии?
Так кто хотел... и хотел ли сбить самолет главы Еврокомиссии? главный вопрос
20:01 1692
Россияне прорываются в Купянск
Россияне прорываются в Купянск все еще актуально
17:44 7896
Урсулу хотели подбить. Болгария испугалась Россию?
Урсулу хотели подбить. Болгария испугалась Россию? Видас Каупелис отвечает на вопросы haqqin.az
19:34 2266
Додик – Путину. Почти как Юстас – Алексу
Додик – Путину. Почти как Юстас – Алексу наш комментарий, все еще актуально
13:04 4343
Кто разрушил Карфаген… пардон, Тель-Авив?
Кто разрушил Карфаген… пардон, Тель-Авив? продолжение главной темы
12:49 3544
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться