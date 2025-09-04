Так кто хотел... и хотел ли сбить самолет главы Еврокомиссии?

По требованию депутатов от оппозиции в парламенте Болгарии прошли слушания по поводу инцидента с временным исчезновением GPS-сигнала на самолете председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. По версии западных СМИ, данный инцидент непосредственно связан с действиями России. Премьер-министр Болгарии Росен Желязков в своем выступлении сообщил, что после начала широкомасштабной войны в Украине Россия активно применяет системы радиоэлектронной борьбы, размещенные на своих военных базах в Крыму, из-за чего перебои GPS над Европой стали обычным явлением. Он отметил, что в момент захода самолета председателя Еврокомиссии на посадку в аэропорту Пловдива действительно мог произойти кратковременный сбой, но при этом подчеркнул, что это не было целенаправленным воздействием на самолет Урсулы фон дер Ляйен.

Отметим, что первым об инциденте сообщила The Financial Times. В материале утверждалось, что из-за перебоев с GPS пилотам пришлось использовать бумажные карты, а самолет некоторое время кружил над Пловдивом перед посадкой. Эта информация вызвала широкий резонанс в Европе, и было выдвинуто предположение, что речь могла идти о покушении на Урсулу фон дер Ляйен. Однако премьер-министр заверил депутатов, что никакой угрозы не возникло: все бортовые системы работали исправно, управление полетом осуществлялось диспетчерской службой, а задержка рейса составила всего пять минут, что не выходит за пределы нормы. По словам Желязкова, проведенная проверка не выявила вмешательства в работу GPS или отправки ложных сигналов в районе аэропорта Пловдива. Также не поступало сообщений о схожих сбоях от других самолетов, находившихся там же в тот период. Переговоры экипажа с руководителем полетов свидетельствовали, что пилоты не испытывали опасений. «На протяжении всего полета транспондер исправно передавал качественный сигнал GPS, признаков длительного глушения обнаружено не было», — заявил премьер-министр. Он добавил, что перебои с GPS происходят в Европе и Болгарии регулярно, особенно в густонаселенных районах, и сами по себе не квалифицируются как авиационные инциденты, требующие расследования.

Мониторинговые платформы зафиксировали, что 31 августа 2025 года над территорией Болгарии в течение суток наблюдались зоны с разной степенью помех сигнала GPS. Наиболее сильные из них отмечались вдоль черноморского побережья, где сбои затронули более пятидесяти процентов зафиксированных полетов. Из 537 рейсов в этот день помехи были зарегистрированы в 54 случаях. Депутаты задаются справедливым вопросом: если инцидент был столь обыденным, то кто именно из болгарских силовых структур передал The Financial Times информацию о якобы российском вмешательстве. Желязков ответил, что ни одно официальное ведомство Болгарии не направляло в Еврокомиссию сообщений об угрозе для самолета, а все его системы функционировали нормально. «Я совершенно четко заявил: средства радиоэлектронной борьбы России базируются в Крыму и создают помехи в радиочастотном спектре от Хельсинки до Триполи. Но это не инцидент, связанный с конкретным рейсом», — сказал он.

Вице-премьер и министр транспорта Болгарии Гроздан Караджов также отметил, что доказательств вмешательства в навигацию самолета Урсулы фон дер Ляйен нет. По его словам, заседание парламента по этому вопросу прошло по «абсолютно сфабрикованному поводу». Караджов добавил, что Служба гражданской авиации Болгарии не зафиксировала отключения GPS у борта председателя Еврокомиссии. «Речь идет о неподтвержденной информации о том, что пилоты столкнулись с трудностями. Шум в СМИ вокруг этого дела оказался громче самого инцидента», — подчеркнул он. Президент США Дональд Трамп в своей манере отреагировал на сообщения о вмешательстве.