Азербайджанское месторождение. Британцы уходят, турки приходят?

Турецкая государственная нефтяная компания TPAO проявила интерес к проекту D230, который ранее вела в азербайджанском секторе Каспия компания bp, а также стремится возобновить переговоры по месторождению «Достлук», расположенному на стыке азербайджанского и туркменского секторов. Об этом стало известно haqqin.az. По проекту D230 в первом квартале 2020 года компания bp провела трехмерные сейсмические исследования, а в третьем квартале того же года обработала полученные данные. Тем не менее до настоящего времени решение продолжить разведочные работы принято не было.

Что же касается месторождения «Достлук», то в 2023 году TPAO заявила о намерении участвовать в его освоении. По оценкам экспертов, запасы этого месторождения составляют около 50 миллионов тонн нефти и 30 миллиардов кубометров газа. Тем не менее переговоры с SOCAR и туркменской стороной, которые велись в тот период, прогресса не имели - переговорный процесс остановился на обсуждении создания специальной экономической зоны с льготным фискальным режимом. По информации источника haqqin.az, в SOCAR благодаря усилиям TPAO проект может получить новое развитие. Министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар, выступая сегодня в Измире, отметил, что TPAO участвует в разработке месторождений «Азери-Чираг-Гюнешли» и «Шахдениз», а также вошла в этом году в проект «Шафаг-Асиман». По словам Байрактара, компания проявляет интерес к другим перспективным блокам на Каспии, включая D230 и «Достлук».