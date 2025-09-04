Азербайджанское месторождение. Британцы уходят, турки приходят?

Турецкая государственная нефтяная компания TPAO проявила интерес к проекту D230, который ранее вела в азербайджанском секторе Каспия компания bp, а также стремится возобновить переговоры по месторождению «Достлук», расположенному на стыке азербайджанского и туркменского секторов. Об этом стало известно haqqin.az.
По проекту D230 в первом квартале 2020 года компания bp провела трехмерные сейсмические исследования, а в третьем квартале того же года обработала полученные данные. Тем не менее до настоящего времени решение продолжить разведочные работы принято не было.
Что же касается месторождения «Достлук», то в 2023 году TPAO заявила о намерении участвовать в его освоении. По оценкам экспертов, запасы этого месторождения составляют около 50 миллионов тонн нефти и 30 миллиардов кубометров газа. Тем не менее переговоры с SOCAR и туркменской стороной, которые велись в тот период, прогресса не имели - переговорный процесс остановился на обсуждении создания специальной экономической зоны с льготным фискальным режимом. По информации источника haqqin.az, в SOCAR благодаря усилиям TPAO проект может получить новое развитие.
Министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар, выступая сегодня в Измире, отметил, что TPAO участвует в разработке месторождений «Азери-Чираг-Гюнешли» и «Шахдениз», а также вошла в этом году в проект «Шафаг-Асиман».
По словам Байрактара, компания проявляет интерес к другим перспективным блокам на Каспии, включая D230 и «Достлук».
Напомним, в январе 2021 года Азербайджан и Туркменистан подписали меморандум о взаимопонимании по совместному освоению месторождения «Достлук» с оценочными запасами 50–60 миллионов тонн нефти и 30 миллиардов кубометров газа. Это месторождение было открыто азербайджанскими специалистами еще в 1986 году. В 2021-м интерес к его разработке проявлял российский ЛУКОЙЛ, однако в связи с международными санкциями, введенными после вторжения России в Украину в 2022 году, переговоры были остановлены. Согласно планам SOCAR, ее доля в проекте могла составить 30 процентов.
По словам источника haqqin.az в SOCAR, инфраструктура «Достлук» может быть легко интегрирована в существующую трубопроводную систему азербайджанского сектора Каспия. Новый раунд переговоров с участием TPAO и туркменской стороны ожидается осенью текущего года.
Примечательно, что TPAO стремится войти именно в те проекты bp в Азербайджане, которые способны стабилизировать уровень добычи углеводородов в стране на фоне наблюдаемого снижения. Среди таких проектов — морской блок «Шафаг-Асиман», где первая разведочная скважина была пробурена 13 января 2020 года. Кроме того, компания проявляет интерес к месторождению «Карабах» с запасами порядка 50 миллионов тонн нефти, разработку которого после ухода Equinor ведет bp.
Таким образом, TPAO намерена усилить свое присутствие в добывающем секторе Азербайджана, укрепляя стратегическое энергетическое партнерство двух государств.