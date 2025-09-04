USD 1.7000
EUR 1.9807
RUB 2.0993
Путин заявил, что у России с Азербайджаном есть проблемы
Путин заявил, что у России с Азербайджаном есть проблемы

Трамп и Европа будут искать способы «остановить военную машину» России

Президент США Дональд Трамп в ходе беседы с европейскими лидерами предложил США и Европе действовать сообща в отношении дальнейших санкций против России. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб в ходе беседы с журналистами, передает Reuters.

По его словам, в ближайшее время глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обсудит вопрос санкций против российских нефти и газа с Дональдом Трампом.

«Подход Трампа заключался в том, что мы должны действовать сообща в отношении политики санкций и сейчас искать способы, в частности, остановить военную машину России экономическими средствами, — сказал Стубб после беседы с европейскими союзниками и президентом США Дональдом Трампом (цитата по Reuters). — В этом случае есть две цели, а именно нефть и газ».

«Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и ближайшие советники президента Трампа обсудят их в течение следующих 24 часов», - сказал Стубб.

По словам Стубба, «Трамп в значительной степени придерживается подхода, согласно которому мы должны проводить совместную санкционную политику».

Сегодня в Париже прошла встреча лидеров Франции, Дании, Польши, Финляндии, Еврокомиссии по вопросу гарантий безопасности Украины. Во встрече принимал участие и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф. В правительстве ФРГ по итогам встречи заявили, что Германия готова расширить свою поддержку Украине и будет играть свою роль в обеспечении гарантий безопасности после завершения войны.

