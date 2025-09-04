Куда на рынке труда без азербайджанских женщин?

Министерство труда и социальной защиты населения регулярно вносит в Милли Меджлис проекты поправок, нацеленных на совершенствование нормативно-правовой базы. Азербайджанская модель DOST официально включена в проект «Страновой программы по достойному труду на 2025–2029 годы» Международной организации труда.

В последние годы в Азербайджане реализуются масштабные реформы, направленные на гармонизацию национального трудового законодательства с универсальными международными стандартами. Цель этих преобразований — обеспечить соответствие национальной практики современным требованиям защиты прав работников и работодателей.

Особое внимание уделяется вопросам расширения возможностей трудоустройства женщин в регионах страны. Один из примеров — проект «Повышение занятости женщин в Дашкесанском районе», реализуемый Агентством по занятости при Министерстве труда совместно с ЗАО AzerGold с февраля 2025 года. Его цель — повысить конкурентоспособность сельских женщин, проживающих вблизи золоторудного месторождения Човдар, их профессиональную переподготовку, а также содействовать трудоустройству малообеспеченных домохозяек и стимулировать развитие микропредпринимательства.

Реформы, осуществляемые правительством с целью закрепления за Азербайджаном статуса страны с передовым опытом регулирования трудовых отношений, неоднократно получали международное признание как в структурах ООН, так и в Организации исламского сотрудничества, Движении неприсоединения и в рамках постсоветских интеграционных форматов.

Сегодня мировые рынки труда переживают глубокую трансформацию, связанную с формированием новых секторов экономики, прежде всего в сфере цифровых услуг, а также с распространением удаленных форм занятости. Азербайджанский рынок труда интегрируется в эти процессы и развивается в русле цифровой экономики. Это требует нового понимания роли работодателя и работника в условиях динамически меняющегося общества и возникновения принципиально новых профессий.

В последние годы заметна устойчивая тенденция роста участия женщин в рынке труда. Активно расширяются программы их трудоустройства, особенно в секторах с более высокой оплатой труда.

Азербайджан также закрепил за собой статус страны с образцовыми практиками в области занятости женщин, цифровизации трудовых отношений, предоставления социальных гарантий и расширения прав на отпуск. Эти достижения во многом стали возможны благодаря сотрудничеству Министерства труда и социальной защиты с международными финансовыми институтами и донорами.

Так, в прошлом году Совет исполнительных директоров Всемирного банка утвердил дополнительное финансирование в объеме 150 миллионов долларов США для расширения проекта поддержки занятости в Азербайджане (AESP). За три года реализации этой программы около 15 тысяч граждан, в том числе свыше пяти тысяч женщин, получили финансовые пакеты для открытия собственного дела. Что позволило расширить спектр программ содействия занятости, вовлечь в них большее число граждан и обеспечить устойчивость создаваемых бизнес-проектов.

Результаты проводимых трудовых реформ получили высокую оценку на международном уровне. Достижения Азербайджана отражены в докладах Всемирного банка и Международного валютного фонда за 2025 год. Генеральный директор Международной организации труда Жилбер Хунгбо в ходе визита в Баку в апреле текущего года особо отметил роль Азербайджана в поддержании и продвижении высоких стандартов трудовых отношений на площадках стран Глобального Юга. Следует подчеркнуть, что Азербайджан является одной из стран СНГ, ратифицировавших наибольшее число конвенций МОТ, — 59 конвенций и 1 протокол.

Среди наиболее значимых конвенций, действующих в Азербайджане, можно выделить:

- Конвенцию №100 о равном вознаграждении мужчин и женщин за труд равной ценности, обеспечивающую базовый принцип недискриминации в оплате труда;

- Конвенцию №111 о дискриминации в области труда и занятий, закрепляющую обязательства по недопущению ограничений в сфере занятости по признакам пола, расы, религии, политических убеждений и социального происхождения;

- Конвенцию №183 о защите материнства, предусматривающую минимальные стандарты отпуска по беременности и родам и гарантию сохранения рабочих мест;

- Конвенцию №155 о безопасности и гигиене труда, устанавливающую обязательства государства по обеспечению системной охраны труда и минимизации производственных рисков.

Все эти документы не только встроены в национальное законодательство Азербайджанской Республики, но и активно применяются на практике, формируя правовые гарантии для работников и создавая условия для устойчивого развития экономики.

Современные стандарты трудовых отношений оказывают прямое влияние на экономическую активность и инвестиционный климат. Работник, чьи права надежно защищены законом, имеет стимулы к повышению эффективности труда, что в свою очередь отражается на росте производительности. Этот показатель в Азербайджане пока остаётся ниже среднеевропейского уровня, однако уже наблюдается положительная динамика.

В частности, в промышленных зонах страны занято более 10 600 постоянных квалифицированных работников. Это стало результатом вложений около 7 миллиардов манатов. Сочетание правовой защищенности работников и устойчивой производительности создает для предпринимателей основу для расширения производственных мощностей.

Производительность труда, обеспечиваемая защищенными законом работниками, становится таким же важным фактором экономического роста, как развитая инфраструктура — газо- и водоснабжение, электроэнергия, транспортные сети и телекоммуникации, а также налоговые и таможенные льготы и другие меры государственной поддержки.

Именно так формируется синергия интересов: бизнес получает предсказуемую среду для инвестиций, работники — достойную оплату за квалифицированный труд, а государство — возможность поддерживать экономику посредством механизмов субсидирования и стимулирования производства. Совокупность этих факторов создает прочный фундамент для долгосрочного развития ненефтяного сектора экономики Азербайджана.