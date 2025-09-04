USD 1.7000
Путин заявил, что у России с Азербайджаном есть проблемы
Путин заявил, что у России с Азербайджаном есть проблемы

Газа постепенно переходит под контроль Израиля

21:22 387

Израильские военные установили контроль над 40% территории Газы и намерены продолжать наступательные действия, заявил на брифинге официальный представитель Армии обороны Израиля бригадный генерал Эфи Дефрин.

«Сегодня мы удерживаем 40% Газы. Операция будет расширяться и интенсифицироваться в ближайшие дни», - сообщил он.

По его словам, Израиль намерен постоянно усиливать натиск на вооруженные формирования ХАМАС: «Мы будем наращивать давление на ХАМАС до тех пор, пока движение не потерпит поражение. Мы будем преследовать их повсюду».

Очень осторожный оптимизм Оверчука
Очень осторожный оптимизм Оверчука что это значит?
18:52 3142
Прокурор пошел против решения Трампа
Прокурор пошел против решения Трампа
21:43 293
Азербайджанское месторождение. Британцы уходят, турки приходят?
Азербайджанское месторождение. Британцы уходят, турки приходят? горячая тема
20:24 2502
Трамп требует от Европы: откажитесь от российской нефти
Трамп требует от Европы: откажитесь от российской нефти все еще актуально
19:23 2523
Куда на рынке труда без азербайджанских женщин?
Куда на рынке труда без азербайджанских женщин? статья концептуальная
20:46 960
Трамп и Европа будут искать способы «остановить военную машину» России
Трамп и Европа будут искать способы «остановить военную машину» России
20:25 992
Так кто хотел... и хотел ли сбить самолет главы Еврокомиссии?
Так кто хотел... и хотел ли сбить самолет главы Еврокомиссии? главный вопрос
20:01 1701
Россияне прорываются в Купянск
Россияне прорываются в Купянск все еще актуально
17:44 7898
Урсулу хотели подбить. Болгария испугалась Россию?
Урсулу хотели подбить. Болгария испугалась Россию? Видас Каупелис отвечает на вопросы haqqin.az
19:34 2273
Додик – Путину. Почти как Юстас – Алексу
Додик – Путину. Почти как Юстас – Алексу наш комментарий, все еще актуально
13:04 4345
Кто разрушил Карфаген… пардон, Тель-Авив?
Кто разрушил Карфаген… пардон, Тель-Авив? продолжение главной темы
12:49 3545

