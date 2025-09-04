Газа постепенно переходит под контроль Израиля

Израильские военные установили контроль над 40% территории Газы и намерены продолжать наступательные действия, заявил на брифинге официальный представитель Армии обороны Израиля бригадный генерал Эфи Дефрин.
«Сегодня мы удерживаем 40% Газы. Операция будет расширяться и интенсифицироваться в ближайшие дни», - сообщил он.
По его словам, Израиль намерен постоянно усиливать натиск на вооруженные формирования ХАМАС: «Мы будем наращивать давление на ХАМАС до тех пор, пока движение не потерпит поражение. Мы будем преследовать их повсюду».