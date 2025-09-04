USD 1.7000
EUR 1.9807
RUB 2.0993
Подписаться на уведомления
Путин заявил, что у России с Азербайджаном есть проблемы
Новость дня
Путин заявил, что у России с Азербайджаном есть проблемы

Прокурор пошел против решения Трампа

21:43 296

Прокурор округа Колумбия Брайан Швалб подал иск в окружной суд против развертывания Нацгвардии США в Вашингтоне, которое он считает незаконным, сообщает портал Axios.

«Сегодня Вашингтон - завтра любой другой город. Мы подаем иск, чтобы положить конец незаконному вмешательству федеральных властей», - цитирует портал заявление Швалба.

По мнению прокурора, Нацгвардию не следует размещать без согласия местных властей, а федеральное правительство не может распоряжаться ее служащими, направленными в Вашингтон из других штатов.

11 августа президент США Дональд Трамп объявил о временном переходе полиции Вашингтона под федеральный контроль и отправке в город Национальной гвардии для борьбы с преступностью.

Нацгвардия США - резерв вооруженных сил, привлекаемый в случае чрезвычайных ситуаций внутри страны для, например, ликвидации последствий стихийных бедствий, эвакуаций или подавления беспорядков.

Очень осторожный оптимизм Оверчука
Очень осторожный оптимизм Оверчука что это значит?
18:52 3145
Прокурор пошел против решения Трампа
Прокурор пошел против решения Трампа
21:43 297
Азербайджанское месторождение. Британцы уходят, турки приходят?
Азербайджанское месторождение. Британцы уходят, турки приходят? горячая тема
20:24 2509
Трамп требует от Европы: откажитесь от российской нефти
Трамп требует от Европы: откажитесь от российской нефти все еще актуально
19:23 2523
Куда на рынке труда без азербайджанских женщин?
Куда на рынке труда без азербайджанских женщин? статья концептуальная
20:46 960
Трамп и Европа будут искать способы «остановить военную машину» России
Трамп и Европа будут искать способы «остановить военную машину» России
20:25 993
Так кто хотел... и хотел ли сбить самолет главы Еврокомиссии?
Так кто хотел... и хотел ли сбить самолет главы Еврокомиссии? главный вопрос
20:01 1702
Россияне прорываются в Купянск
Россияне прорываются в Купянск все еще актуально
17:44 7900
Урсулу хотели подбить. Болгария испугалась Россию?
Урсулу хотели подбить. Болгария испугалась Россию? Видас Каупелис отвечает на вопросы haqqin.az
19:34 2275
Додик – Путину. Почти как Юстас – Алексу
Додик – Путину. Почти как Юстас – Алексу наш комментарий, все еще актуально
13:04 4345
Кто разрушил Карфаген… пардон, Тель-Авив?
Кто разрушил Карфаген… пардон, Тель-Авив? продолжение главной темы
12:49 3546

ЭТО ВАЖНО

Очень осторожный оптимизм Оверчука
Очень осторожный оптимизм Оверчука что это значит?
18:52 3145
Прокурор пошел против решения Трампа
Прокурор пошел против решения Трампа
21:43 297
Азербайджанское месторождение. Британцы уходят, турки приходят?
Азербайджанское месторождение. Британцы уходят, турки приходят? горячая тема
20:24 2509
Трамп требует от Европы: откажитесь от российской нефти
Трамп требует от Европы: откажитесь от российской нефти все еще актуально
19:23 2523
Куда на рынке труда без азербайджанских женщин?
Куда на рынке труда без азербайджанских женщин? статья концептуальная
20:46 960
Трамп и Европа будут искать способы «остановить военную машину» России
Трамп и Европа будут искать способы «остановить военную машину» России
20:25 993
Так кто хотел... и хотел ли сбить самолет главы Еврокомиссии?
Так кто хотел... и хотел ли сбить самолет главы Еврокомиссии? главный вопрос
20:01 1702
Россияне прорываются в Купянск
Россияне прорываются в Купянск все еще актуально
17:44 7900
Урсулу хотели подбить. Болгария испугалась Россию?
Урсулу хотели подбить. Болгария испугалась Россию? Видас Каупелис отвечает на вопросы haqqin.az
19:34 2275
Додик – Путину. Почти как Юстас – Алексу
Додик – Путину. Почти как Юстас – Алексу наш комментарий, все еще актуально
13:04 4345
Кто разрушил Карфаген… пардон, Тель-Авив?
Кто разрушил Карфаген… пардон, Тель-Авив? продолжение главной темы
12:49 3546
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться