Америка перестанет помогать армиям граничащих с Россией стран

Соединенные Штаты намерены постепенно свернуть программы по оказанию помощи в области безопасности европейским армиям, расположенным вдоль границы с Россией, чтобы переложить бремя этих расходов на Европу. Об этом сообщает Financial Times.

По данным FT, администрация Дональда Трампа планирует свернуть финансирование по так называемому разделу 333, который позволяет Пентагону предоставлять обучение и военную поддержку союзным США государствам. Средства по разделу 333 утверждаются Конгрессом, финансирование пока выделено до конца сентября 2026 года, но после этого у Трампа планируют больше его не запрашивать, утверждают собеседники FT.

По данным издания, основными получателями такой помощи являются Эстония, Латвия и Литва. В публикации сказано, что в рамках программы, известной как «Секция 333», в 2018-2022 годах европейские страны получили 1,6 млрд долларов, что составило около 29% общего объема средств, выделенных всем странам мира.

По словам источников издания в американском Сенате, это решение может привести к сокращению «сотен миллионов долларов», которые США направляют странам, граничащим с Россией.

О решении сократить финансирование представители Пентагона сообщили на закрытой встрече в Вашингтоне послам ряда европейских стран.

«По словам двух дипломатов, которые были проинформированы об обсуждении, европейские правительства были удивлены этим заявлением и пытаются получить дополнительную информацию от Вашингтона», – говорится в материале Financial Times.

Чиновник Белого дома заявил изданию, что этот шаг соответствует усилиям Трампа по «пересмотру и перераспределению» внешней помощи США: «Это действие было скоординировано с европейскими странами в соответствии с... давним акцентом президента на том, чтобы Европа брала на себя большую ответственность за свою оборону».