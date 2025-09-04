USD 1.7000
EUR 1.9807
RUB 2.0993
Подписаться на уведомления
Путин заявил, что у России с Азербайджаном есть проблемы
Новость дня
Путин заявил, что у России с Азербайджаном есть проблемы

Америка перестанет помогать армиям граничащих с Россией стран

4 сентября 2025, 21:57 1413

Соединенные Штаты намерены постепенно свернуть программы по оказанию помощи в области безопасности европейским армиям, расположенным вдоль границы с Россией, чтобы переложить бремя этих расходов на Европу. Об этом сообщает Financial Times.

По данным FT, администрация Дональда Трампа планирует свернуть финансирование по так называемому разделу 333, который позволяет Пентагону предоставлять обучение и военную поддержку союзным США государствам. Средства по разделу 333 утверждаются Конгрессом, финансирование пока выделено до конца сентября 2026 года, но после этого у Трампа планируют больше его не запрашивать, утверждают собеседники FT.

По данным издания, основными получателями такой помощи являются Эстония, Латвия и Литва. В публикации сказано, что в рамках программы, известной как «Секция 333», в 2018-2022 годах европейские страны получили 1,6 млрд долларов, что составило около 29% общего объема средств, выделенных всем странам мира.

По словам источников издания в американском Сенате, это решение может привести к сокращению «сотен миллионов долларов», которые США направляют странам, граничащим с Россией.

О решении сократить финансирование представители Пентагона сообщили на закрытой встрече в Вашингтоне послам ряда европейских стран.

«По словам двух дипломатов, которые были проинформированы об обсуждении, европейские правительства были удивлены этим заявлением и пытаются получить дополнительную информацию от Вашингтона», – говорится в материале Financial Times.

Чиновник Белого дома заявил изданию, что этот шаг соответствует усилиям Трампа по «пересмотру и перераспределению» внешней помощи США: «Это действие было скоординировано с европейскими странами в соответствии с... давним акцентом президента на том, чтобы Европа брала на себя большую ответственность за свою оборону».

Как поспорили Трамп и лидеры Европы
Как поспорили Трамп и лидеры Европы
4 сентября 2025, 23:20 950
Два «золота» Азербайджана в первый день чемпионата Европы по дзюдо в Словакии
Два «золота» Азербайджана в первый день чемпионата Европы по дзюдо в Словакии фото
4 сентября 2025, 19:15 2512
Трамп играет, Зеленский крепнет, Путин ужесточает
Трамп играет, Зеленский крепнет, Путин ужесточает наша аналитика
4 сентября 2025, 20:59 2524
Очень осторожный оптимизм Оверчука
Очень осторожный оптимизм Оверчука что это значит?
4 сентября 2025, 18:52 4431
Прокурор пошел против решения Трампа
Прокурор пошел против решения Трампа
4 сентября 2025, 21:43 1458
Азербайджанское месторождение. Британцы уходят, турки приходят?
Азербайджанское месторождение. Британцы уходят, турки приходят? горячая тема
4 сентября 2025, 20:24 4492
Трамп требует от Европы: откажитесь от российской нефти
Трамп требует от Европы: откажитесь от российской нефти все еще актуально
4 сентября 2025, 19:23 2920
Куда на рынке труда без азербайджанских женщин?
Куда на рынке труда без азербайджанских женщин? статья концептуальная
4 сентября 2025, 20:46 1892
Трамп и Европа будут искать способы «остановить военную машину» России
Трамп и Европа будут искать способы «остановить военную машину» России
4 сентября 2025, 20:25 1476
Так кто хотел... и хотел ли сбить самолет главы Еврокомиссии?
Так кто хотел... и хотел ли сбить самолет главы Еврокомиссии? главный вопрос
4 сентября 2025, 20:01 2681
Россияне прорываются в Купянск
Россияне прорываются в Купянск все еще актуально
4 сентября 2025, 17:44 8394

ЭТО ВАЖНО

Как поспорили Трамп и лидеры Европы
Как поспорили Трамп и лидеры Европы
4 сентября 2025, 23:20 950
Два «золота» Азербайджана в первый день чемпионата Европы по дзюдо в Словакии
Два «золота» Азербайджана в первый день чемпионата Европы по дзюдо в Словакии фото
4 сентября 2025, 19:15 2512
Трамп играет, Зеленский крепнет, Путин ужесточает
Трамп играет, Зеленский крепнет, Путин ужесточает наша аналитика
4 сентября 2025, 20:59 2524
Очень осторожный оптимизм Оверчука
Очень осторожный оптимизм Оверчука что это значит?
4 сентября 2025, 18:52 4431
Прокурор пошел против решения Трампа
Прокурор пошел против решения Трампа
4 сентября 2025, 21:43 1458
Азербайджанское месторождение. Британцы уходят, турки приходят?
Азербайджанское месторождение. Британцы уходят, турки приходят? горячая тема
4 сентября 2025, 20:24 4492
Трамп требует от Европы: откажитесь от российской нефти
Трамп требует от Европы: откажитесь от российской нефти все еще актуально
4 сентября 2025, 19:23 2920
Куда на рынке труда без азербайджанских женщин?
Куда на рынке труда без азербайджанских женщин? статья концептуальная
4 сентября 2025, 20:46 1892
Трамп и Европа будут искать способы «остановить военную машину» России
Трамп и Европа будут искать способы «остановить военную машину» России
4 сентября 2025, 20:25 1476
Так кто хотел... и хотел ли сбить самолет главы Еврокомиссии?
Так кто хотел... и хотел ли сбить самолет главы Еврокомиссии? главный вопрос
4 сентября 2025, 20:01 2681
Россияне прорываются в Купянск
Россияне прорываются в Купянск все еще актуально
4 сентября 2025, 17:44 8394
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться