Турция с трудом обыграла Грузию в отборе на чемпионат мира-2026 по футболу

Сегодня в Тбилиси состоялся отборочный матч чемпионата мира-2026 между сборными Грузии и Турции.

Со счетом 3:2 победила турецкая сборная. Уже на 3-й минуте Мерт Мюльдур вывел гостей вперед. На 41-й и 52-й минутах Керем Актюркоглу забил два мяча и довел разрыв до крупного.

Но грузины не сдались. На 63-й минуте Зурико Давиташвили отквитал один мяч. Спустя восемь минут сборная Турции осталась в меньшинстве - за грубую игру был удален Барыш Алпер Йылмаз. Хозяева большими силами пошли вперед, но смогли забить лишь раз: на 8-й добавленной минуте Хвича Кварацхелия поразил ворота Угурджана Чакыра.

Турция, Грузия, а также Испания и Болгария выступают в группе «E». Отбор в этой группе только стартовал. Сегодня в 22:45 по бакинскому времени в Софии начнется матч Болгария - Испания.

7 сентября в Конье в рамках 2-го тура турки примут испанцев. Победитель группы напрямую попадет в финальную часть чемпионата мира-2026. Команда, занявшая 2-е место, сыграет в стыковых матчах.