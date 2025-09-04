USD 1.7000
EUR 1.9807
RUB 2.0993
Подписаться на уведомления
Путин заявил, что у России с Азербайджаном есть проблемы
Новость дня
Путин заявил, что у России с Азербайджаном есть проблемы

Турция с трудом обыграла Грузию в отборе на чемпионат мира-2026 по футболу

Отдел спорта
4 сентября 2025, 22:14 1452

Сегодня в Тбилиси состоялся отборочный матч чемпионата мира-2026 между сборными Грузии и Турции.

Со счетом 3:2 победила турецкая сборная. Уже на 3-й минуте Мерт Мюльдур вывел гостей вперед. На 41-й и 52-й минутах Керем Актюркоглу забил два мяча и довел разрыв до крупного.

Но грузины не сдались. На 63-й минуте Зурико Давиташвили отквитал один мяч. Спустя восемь минут сборная Турции осталась в меньшинстве - за грубую игру был удален Барыш Алпер Йылмаз. Хозяева большими силами пошли вперед, но смогли забить лишь раз: на 8-й добавленной минуте Хвича Кварацхелия поразил ворота Угурджана Чакыра.

Турция, Грузия, а также Испания и Болгария выступают в группе «E». Отбор в этой группе только стартовал. Сегодня в 22:45 по бакинскому времени в Софии начнется матч Болгария - Испания.

7 сентября в Конье в рамках 2-го тура турки примут испанцев. Победитель группы напрямую попадет в финальную часть чемпионата мира-2026. Команда, занявшая 2-е место, сыграет в стыковых матчах.

Как поспорили Трамп и лидеры Европы
Как поспорили Трамп и лидеры Европы
4 сентября 2025, 23:20 951
Два «золота» Азербайджана в первый день чемпионата Европы по дзюдо в Словакии
Два «золота» Азербайджана в первый день чемпионата Европы по дзюдо в Словакии фото
4 сентября 2025, 19:15 2513
Трамп играет, Зеленский крепнет, Путин ужесточает
Трамп играет, Зеленский крепнет, Путин ужесточает наша аналитика
4 сентября 2025, 20:59 2524
Очень осторожный оптимизм Оверчука
Очень осторожный оптимизм Оверчука что это значит?
4 сентября 2025, 18:52 4433
Прокурор пошел против решения Трампа
Прокурор пошел против решения Трампа
4 сентября 2025, 21:43 1458
Азербайджанское месторождение. Британцы уходят, турки приходят?
Азербайджанское месторождение. Британцы уходят, турки приходят? горячая тема
4 сентября 2025, 20:24 4493
Трамп требует от Европы: откажитесь от российской нефти
Трамп требует от Европы: откажитесь от российской нефти все еще актуально
4 сентября 2025, 19:23 2920
Куда на рынке труда без азербайджанских женщин?
Куда на рынке труда без азербайджанских женщин? статья концептуальная
4 сентября 2025, 20:46 1894
Трамп и Европа будут искать способы «остановить военную машину» России
Трамп и Европа будут искать способы «остановить военную машину» России
4 сентября 2025, 20:25 1476
Так кто хотел... и хотел ли сбить самолет главы Еврокомиссии?
Так кто хотел... и хотел ли сбить самолет главы Еврокомиссии? главный вопрос
4 сентября 2025, 20:01 2681
Россияне прорываются в Купянск
Россияне прорываются в Купянск все еще актуально
4 сентября 2025, 17:44 8395

ЭТО ВАЖНО

Как поспорили Трамп и лидеры Европы
Как поспорили Трамп и лидеры Европы
4 сентября 2025, 23:20 951
Два «золота» Азербайджана в первый день чемпионата Европы по дзюдо в Словакии
Два «золота» Азербайджана в первый день чемпионата Европы по дзюдо в Словакии фото
4 сентября 2025, 19:15 2513
Трамп играет, Зеленский крепнет, Путин ужесточает
Трамп играет, Зеленский крепнет, Путин ужесточает наша аналитика
4 сентября 2025, 20:59 2524
Очень осторожный оптимизм Оверчука
Очень осторожный оптимизм Оверчука что это значит?
4 сентября 2025, 18:52 4433
Прокурор пошел против решения Трампа
Прокурор пошел против решения Трампа
4 сентября 2025, 21:43 1458
Азербайджанское месторождение. Британцы уходят, турки приходят?
Азербайджанское месторождение. Британцы уходят, турки приходят? горячая тема
4 сентября 2025, 20:24 4493
Трамп требует от Европы: откажитесь от российской нефти
Трамп требует от Европы: откажитесь от российской нефти все еще актуально
4 сентября 2025, 19:23 2920
Куда на рынке труда без азербайджанских женщин?
Куда на рынке труда без азербайджанских женщин? статья концептуальная
4 сентября 2025, 20:46 1894
Трамп и Европа будут искать способы «остановить военную машину» России
Трамп и Европа будут искать способы «остановить военную машину» России
4 сентября 2025, 20:25 1476
Так кто хотел... и хотел ли сбить самолет главы Еврокомиссии?
Так кто хотел... и хотел ли сбить самолет главы Еврокомиссии? главный вопрос
4 сентября 2025, 20:01 2681
Россияне прорываются в Купянск
Россияне прорываются в Купянск все еще актуально
4 сентября 2025, 17:44 8395
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться