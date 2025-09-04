Новая тактика россиян на войне

USD 1.7000
Путин заявил, что у России с Азербайджаном есть проблемы
Путин заявил, что у России с Азербайджаном есть проблемы

4 сентября 2025, 22:38 1589

Россияне начали массово запускать FPV-дроны с более крупных беспилотников, таким образом поражая цели за десятки километров. На это обратили внимание украинские военные.

По словам украинского военного с позывным «Тень», сегодня армия РФ нанесла удар по Запорожью, используя разведывательный беспилотник как носитель FPV и ретранслятор, пишет «Страна». Военный опубликовал фото разведывательного дрона «Орлан-10», у которого FPV-дроны расположены под крыльями. Он заявляет, что таким образом российская армия пытается поражать цели в глубине боевых порядков ВСУ.

Украинский военнослужащий с позывным «Мучной» также сообщает, что россияне начали применять БПЛА «Молния» для доставки FPV в управлении через сим-карту в тыловые районы полосы обороны: «Особенностью применения является то, что «Молния» летит без канала управления по компасу и без камеры (это позволяет избежать обнаружения при подходе к переднему краю и в глубине обороны техническими средствами). При вхождении в зону покрытия мобильного оператора связи – активируется управление FPV-дроном через сим-карту и производится поражение… Поражение происходит уже глубже в тылу, куда классический FPV просто не долетел бы из-за ограниченного радиуса сигнала».

