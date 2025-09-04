Израиль показал, как ликвидировал спикера ХАМАС

Армия Израиля поделилась видеокадрами ликвидации пресс-секретаря ХАМАС Абу Убейды.
Израильские СМИ пишут, что Ходайфа Кахлут (так звали Абу Убейду) был ликвидирован на западе Газы.
