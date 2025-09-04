Как поспорили Трамп и лидеры Европы

Европейские партнеры Украины недовольны и разочарованы президентом США Дональдом Трампом, который на словах угрожает России санкциями, но уклоняется от их введения. В свою очередь, Трамп недоволен Европой из-за покупки российской нефти, говорится в публикации Bild.

Рассказывая о сегодняшнем непростом телефонном разговоре между лидерами стран «коалиции желающих» и Дональдом Трампом, издание отмечает, что президент США обвинил европейцев в покупке российской нефти и, таким образом, в косвенном финансировании «российской военной машины».

По словам собеседников Bild, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен попыталась возразить и заявила, что импорт нефти в ЕС значительно сократился после начала войны в Украине, европейцы сказали Трампу, что российскую нефть покупают только Венгрия и Словакия. Но специальный посланник Трампа Стивен Уиткофф, который присутствовал на встрече, отметил, что остальная Европа покупает нефтепродукты, полученные из российской нефти на индийских НПЗ.

Когда Трамп заговорил на тему санкций против России, европейцы выразили готовность в течение 48 часов направить своих представителей в Вашингтон для создания рабочей группы по санкциям против России. Однако непонятно, согласился ли Трамп на это предложение.

Bild отмечает, что Дональд Трамп неоднократно угрожал санкциями против России, требуя от президента Путина прекратить войну, но все определенные сроки он пропустил, «не приняв никаких мер».

«Европейская сторона не ожидает, что Трамп введет санкции против России, даже после телефонного разговора в четверг», - пишет издание со ссылкой на инсайдеров.