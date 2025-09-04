Турция опровергает Израиль

Центр по борьбе с дезинформацией при администрации президента Турции опроверг сообщения некоторых израильских СМИ о причастности страны к якобы планированию покушения на министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира.

«Упоминание нашей страны в новостях о заговоре против израильского министра, появившихся в некоторых израильских СМИ, является результатом кампании по дезинформации, направленной против Турции. Известно, что это событие, представленное израильской прессой как новое, на самом деле касается инцидента, произошедшего восемь месяцев назад. Более того, заявления задержанных о том, что они не имеют никакого отношения к Турции, были подтверждены представителями Красного Креста», - говорится в сообщении центра.