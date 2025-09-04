USD 1.7000
Путин заявил, что у России с Азербайджаном есть проблемы
Путин заявил, что у России с Азербайджаном есть проблемы

Турция опровергает Израиль

4 сентября 2025, 23:34

Центр по борьбе с дезинформацией при администрации президента Турции опроверг сообщения некоторых израильских СМИ о причастности страны к якобы планированию покушения на министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира.

«Упоминание нашей страны в новостях о заговоре против израильского министра, появившихся в некоторых израильских СМИ, является результатом кампании по дезинформации, направленной против Турции. Известно, что это событие, представленное израильской прессой как новое, на самом деле касается инцидента, произошедшего восемь месяцев назад. Более того, заявления задержанных о том, что они не имеют никакого отношения к Турции, были подтверждены представителями Красного Креста», - говорится в сообщении центра.

В ведомстве также указали, что основная цель распространения таких новостей – «намеренно создать у международной общественности ложное представление о Турции, тем самым подорвав ее политику в отношении Палестины».

Ранее издание The Times of Israel сообщило, что в ходе совместной операции Общей службы безопасности ШАБАК и Армии обороны Израиля в течение нескольких последних недель были арестованы члены ячейки ХАМАС на Западном берегу. Они готовили покушение на министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира и якобы действовали «под командованием штаб-квартиры террористической группировки в Турции».

Как поспорили Трамп и лидеры Европы
Как поспорили Трамп и лидеры Европы
4 сентября 2025, 23:20
Два «золота» Азербайджана в первый день чемпионата Европы по дзюдо в Словакии
Два «золота» Азербайджана в первый день чемпионата Европы по дзюдо в Словакии
4 сентября 2025, 19:15
Трамп играет, Зеленский крепнет, Путин ужесточает
Трамп играет, Зеленский крепнет, Путин ужесточает
4 сентября 2025, 20:59
Очень осторожный оптимизм Оверчука
Очень осторожный оптимизм Оверчука
4 сентября 2025, 18:52
Прокурор пошел против решения Трампа
Прокурор пошел против решения Трампа
4 сентября 2025, 21:43
Азербайджанское месторождение. Британцы уходят, турки приходят?
Азербайджанское месторождение. Британцы уходят, турки приходят?
4 сентября 2025, 20:24
Трамп требует от Европы: откажитесь от российской нефти
Трамп требует от Европы: откажитесь от российской нефти
4 сентября 2025, 19:23
Куда на рынке труда без азербайджанских женщин?
Куда на рынке труда без азербайджанских женщин?
4 сентября 2025, 20:46
Трамп и Европа будут искать способы «остановить военную машину» России
Трамп и Европа будут искать способы «остановить военную машину» России
4 сентября 2025, 20:25
Так кто хотел... и хотел ли сбить самолет главы Еврокомиссии?
Так кто хотел... и хотел ли сбить самолет главы Еврокомиссии?
4 сентября 2025, 20:01
Россияне прорываются в Купянск
Россияне прорываются в Купянск
4 сентября 2025, 17:44

