«Создадите еще больше проблем...»: Америка предупреждает Европу

Стремление европейских стран признать Палестину создаст дополнительные «проблемы», заявил госсекретарь США Марко Рубио, недавно встречавшийся с высокопоставленными чиновниками в Израиле.

«Мы сказали этим странам, мы сказали им всем: если вы признаете палестинское государство, где все фальшиво, вы создадите еще больше проблем», — цитируют израильские СМИ Рубио.

Госсекретарь США предупредил: «На это последует реакция, это только затруднит достижение прекращения огня и может даже привести к попыткам принятия ответных мер».

Несколько стран Европы, а также Канада и Австралия ранее выразили свою готовность признать Палестину.