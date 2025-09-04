USD 1.7000
EUR 1.9807
RUB 2.0993
Путин заявил, что у России с Азербайджаном есть проблемы
Путин заявил, что у России с Азербайджаном есть проблемы

«Создадите еще больше проблем...»: Америка предупреждает Европу

4 сентября 2025, 23:50

Стремление европейских стран признать Палестину создаст дополнительные «проблемы», заявил госсекретарь США Марко Рубио, недавно встречавшийся с высокопоставленными чиновниками в Израиле.

«Мы сказали этим странам, мы сказали им всем: если вы признаете палестинское государство, где все фальшиво, вы создадите еще больше проблем», — цитируют израильские СМИ Рубио.

Госсекретарь США предупредил: «На это последует реакция, это только затруднит достижение прекращения огня и может даже привести к попыткам принятия ответных мер».

Несколько стран Европы, а также Канада и Австралия ранее выразили свою готовность признать Палестину.

