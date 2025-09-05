USD 1.7000
Россияне прорываются в Купянск
Россияне прорываются в Купянск

Китай ставит на Азербайджан

американские СМИ
00:10 1568

Китай активно выстраивает стратегическое партнерство с Азербайджаном, видя в нем ключевой элемент для укрепления своих позиций на Южном Кавказе, пишет американское издание Central Asia-Caucasus Analyst.

В публикации отмечается, что Баку воспринимается как важный транзитный узел между Китаем, Центральной Азией и Европой и фактически обеспечивает Пекину сухопутный выход в Европу в обход России. Таким образом, Азербайджан «становится центральным звеном в реализации китайской евразийской экономической стратегии».

Далее издание пишет, что для самого Азербайджана сотрудничество с Китаем открывает возможности ускорить развитие ненефтяных секторов экономики за счет притока инвестиций. На сегодняшний день взаимодействие двух стран сосредоточено в транспортной и логистической сферах, однако оно постепенно выходит за эти рамки. Так, примером сближения в военно-технической области стало приобретение Баку истребителей JF-17 Thunder Block III, созданных в Китае и Пакистане. В будущем Пекин способен расширить поддержку военного потенциала Азербайджана, что усилит его собственное влияние в регионе.

При этом, замечает издание, Китай пока не способен задавать политическую повестку на Южном Кавказе из-за конкуренции со стороны ЕС, России, Турции, Ирана и США. Тем не менее ставка на Азербайджан вписывается в стратегию Пекина по развитию транспортных и экономических коридоров, включая Срединный маршрут. Для Китая укрепление партнерства с Баку становится необходимым шагом на пути к закреплению своего влияния в этом регионе.

