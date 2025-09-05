Имамоглу останется под арестом

В четверг, 4 сентября, состоялось ежемесячное рассмотрение меры пресечения в отношении кандидата в президенты от оппозиционной Республиканской народной партии, арестованного мэра Стамбула Экрема Имамоглу.

По сообщению турецких СМИ, адвокаты Имамоглу подали ходатайство, заявив, что не будут участвовать в заседании. Рассмотрение было проведено при участии защитника, назначенного коллегией адвокатов. Суд постановил оставить под стражей Имамоглу, а также других фигурантов дела.

С 23 марта Экрем Имамоглу находится под арестом в тюрьме Силиври. Его обвиняют в коррупции.