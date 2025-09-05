Неймару счастье привалило

Как сообщает The Sun, бизнесмен из штата Риу-Гранди-ду-Сул официально назначил Неймара единственным наследником своего состояния. Завещание было оформлено в июне этого года в нотариальной конторе в присутствии двух свидетелей и заместителя нотариуса.

Бразильский бизнесмен, имя которого не раскрывается, завещал все свое имущество футболисту Неймару.

Точная сумма наследства не разглашается. По информации источника, оно включает в себя многочисленные активы, в том числе недвижимость, инвестиции и акции крупных компаний, которые оцениваются в 6,1 млрд реалов (более $1 млрд по текущему курсу — Forbes Sport).

Бизнесмен лично не знаком с Неймаром и не имеет с ним родственных связей. В завещании он указал, что «в полной мере владеет своими умственными способностями, не подвергается никакому принуждению или побуждению», а решение было принято исключительно из-за его восхищения игроком. По словам мужчины, он видит в Неймаре родственную душу и считает его бескорыстным человеком.

Завещание находится на рассмотрении в бразильском суде, чтобы подтвердить его законность и официально признать Неймара наследником. Представители футболиста заявили, что не получали официального извещения об этом завещании. Сам Неймар пока не давал никаких комментариев на эту тему.

33-летний Неймар является воспитанником бразильского «Сантоса». Вернулся в клуб в январе 2025 года, перейдя из саудовского «Аль-Хиляля». В июне «Сантос» объявил о продлении контракта с нападающим до конца 2025 года с возможностью продления. В составе сборной Бразилии провел 128 матчей и забил 79 мячей. Является рекордсменом национальной команды по количеству голов.