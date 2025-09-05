Санкционное сито пропускает российские алмазы через Армению

Крупнейший производитель алмазов в России и в мире компания «Алроса» находится под санкциями стран «Большой семерки» и Евросоюза, но ее продукция по-прежнему поступает на рынки Европы и США. Этому способствуют специальные схемы для «утраты» российского происхождения драгоценных камней.

Как выяснили европейские журналисты-расследователи, в мае 2022 года была создана «Первая алмазная компания» (First Diamond Company, FDC). Нельзя сказать, что ее связь с «Алросой» сильно маскировалась: собственницей компании стала Регина Соболь, бывшая сотрудница отдела продаж «Алросы», а гендиректором – Евгений Цыбуков, до этого работавший в московском филиале «Алроса Diamonds».

FDC занялась экспортом алмазов в Армению. Только с января 2023 по март 2024 года было вывезено камней на сумму почти в 300 миллионов долларов.