Россияне прорываются в Купянск
Россияне прорываются в Купянск

Санкционное сито пропускает российские алмазы через Армению

по следам громкого расследования
Фарид Исаев, автор haqqin.az
Крупнейший производитель алмазов в России и в мире компания «Алроса» находится под санкциями стран «Большой семерки» и Евросоюза, но ее продукция по-прежнему поступает на рынки Европы и США. Этому способствуют специальные схемы для «утраты» российского происхождения драгоценных камней.

Как выяснили европейские журналисты-расследователи, в мае 2022 года была создана «Первая алмазная компания» (First Diamond Company, FDC). Нельзя сказать, что ее связь с «Алросой» сильно маскировалась: собственницей компании стала Регина Соболь, бывшая сотрудница отдела продаж «Алросы», а гендиректором – Евгений Цыбуков, до этого работавший в московском филиале «Алроса Diamonds».

FDC занялась экспортом алмазов в Армению. Только с января 2023 по март 2024 года было вывезено камней на сумму почти в 300 миллионов долларов.

До войны одним из главных покупателей российских алмазов и партнеров «Алросы» была индийская ювелирная корпорация KGK Group, но, сообщают расследователи, потом индийцы убрали упоминание о сотрудничестве с русскими. FDC стала работать с компанией Imperial Diamond. Ее учредила компания из ОАЭ и бизнесмен индийского происхождения с российским паспортом - Рамани Виталбхай Валлабхбхай, связанный с KGK Group. А возглавил Imperial Diamond Павел Винихин, ранее руководивший активами «Алросы».

Схема выглядит так: Imperial Diamond покупает алмазы для обработки у FDC и армянских ADM Diamonds и Fancy Jewelry, после обработки возвращает их этим же компаниям. В результате это уже как бы не российские подсанкционные камни, их можно переправлять для продажи в ЕС и США.

Другие партнеры FDC - индийские компании Gloria Gems Trading и Mohit Diamonds, так же со связями с KGK Group и «Алросой». Общий оборот First Diamond Company с основными посредниками превышает 270 миллиардов рублей.

В расследовании упоминаются еще две компании, созданные «Алросой» для обхода санкций: Trading Horizons, с бывшими сотрудниками «Алросы» во главе, и Diamond Trading House, учредителем которой является сотрудница единой сбытовой компании «Алросы» Елена Смирнова.

Как видим, особых ухищрений для обхода ограничений не потребовалось. Известна истина: санкции эффективно работают только в том случае, если эффективно работают механизмы контроля за их соблюдением, чего в случае с российскими алмазами нет и в помине.

