Россияне прорываются в Купянск
Сын Трампа стал миллиардером

01:17 474

Акции компании по добыче криптовалют American Bitcoin Corp, соучредителем и директором которой является сын американского президента Дональда Трампа — Эрик Трамп, взлетели после дебюта на рынке, в результате его доля достигла примерно $950 млн, сообщает Forbes.

Согласно документам, поданным в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), Эрик Трамп владеет 73 млн акций American Bitcoin. После роста акций компании он стал миллиардером.

Инвесторы продали акции по цене $8,04 к концу торговой сессии в среду, в результате личная доля Эрика Трампа оказалась больше, чем любая частная недвижимость его семьи, уточняет издание.

Как пишет Forbes, в августе компания приобрела более 16 тыс. машин для майнинга биткоинов. По состоянию на 1 сентября 2025 года в них хранится 2 443 биткоина на сумму около $275 млн. По оценкам журнала, компания American Bitcoin сейчас оценивается примерно в $7,3 млрд.

2 сентября The Wall Street Journal сообщила, что семья Трампа заработала на криптовалюте WLFI примерно $6 млрд, этот актив стал самым ценным в их портфеле и обогнал инвестиции в недвижимость.

Йеменцы празднуют день рождения пророка Мухаммеда
Йеменцы празднуют день рождения пророка Мухаммеда объектив haqqin.az
01:27 407
Трамп играет, Зеленский крепнет, Путин ужесточает
Трамп играет, Зеленский крепнет, Путин ужесточает наша аналитика
4 сентября 2025, 20:59 3095
Урсулу хотели подбить. Болгария испугалась Россию?
Урсулу хотели подбить. Болгария испугалась Россию? Видас Каупелис отвечает на вопросы haqqin.az
4 сентября 2025, 19:34 3724
Поговорив с европейцами, Трамп разместил фото с Путиным
Поговорив с европейцами, Трамп разместил фото с Путиным обновлено 00:52
00:52 2391
Китай ставит на Азербайджан
Китай ставит на Азербайджан американские СМИ
00:10 1573
Два «золота» Азербайджана в первый день чемпионата Европы по дзюдо в Словакии
Два «золота» Азербайджана в первый день чемпионата Европы по дзюдо в Словакии фото
4 сентября 2025, 19:15 2875
Очень осторожный оптимизм Оверчука
Очень осторожный оптимизм Оверчука что это значит?
4 сентября 2025, 18:52 4863
Прокурор пошел против решения Трампа
Прокурор пошел против решения Трампа
4 сентября 2025, 21:43 1874
Азербайджанское месторождение. Британцы уходят, турки приходят?
Азербайджанское месторождение. Британцы уходят, турки приходят? горячая тема
4 сентября 2025, 20:24 5328
Трамп требует от Европы: откажитесь от российской нефти
Трамп требует от Европы: откажитесь от российской нефти все еще актуально
4 сентября 2025, 19:23 3067
Куда на рынке труда без азербайджанских женщин?
Куда на рынке труда без азербайджанских женщин? статья концептуальная
4 сентября 2025, 20:46 2331

