Сын Трампа стал миллиардером

Акции компании по добыче криптовалют American Bitcoin Corp, соучредителем и директором которой является сын американского президента Дональда Трампа — Эрик Трамп, взлетели после дебюта на рынке, в результате его доля достигла примерно $950 млн, сообщает Forbes.

Согласно документам, поданным в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), Эрик Трамп владеет 73 млн акций American Bitcoin. После роста акций компании он стал миллиардером.

Инвесторы продали акции по цене $8,04 к концу торговой сессии в среду, в результате личная доля Эрика Трампа оказалась больше, чем любая частная недвижимость его семьи, уточняет издание.

Как пишет Forbes, в августе компания приобрела более 16 тыс. машин для майнинга биткоинов. По состоянию на 1 сентября 2025 года в них хранится 2 443 биткоина на сумму около $275 млн. По оценкам журнала, компания American Bitcoin сейчас оценивается примерно в $7,3 млрд.

2 сентября The Wall Street Journal сообщила, что семья Трампа заработала на криптовалюте WLFI примерно $6 млрд, этот актив стал самым ценным в их портфеле и обогнал инвестиции в недвижимость.