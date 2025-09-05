USD 1.7000
Россияне прорываются в Купянск
Россияне прорываются в Купянск

Йеменцы празднуют день рождения пророка Мухаммеда

01:27 408

Ансария (Ливан). Последствия израильских авиаударов

Бильбао (Испания). Акция пропалестинских активистов

Чаман (Пакистан). Афганские беженцы ожидают депортации в центре временного содержания недалеко от границы

Лиссабон (Португалия). Полицейские осматривают место крушения фуникулера, в результате которого погибли 17 человек

Сана (Йемен). Празднование дня рождения пророка Мухаммеда

Ченнаи (Индия). Студенты исполняют традиционный танец во время Онама - ежегодного праздника урожая

Юнчжоу (Китай). Солнечный свет проходит через пещеру, образуя видимый световой конус - эффект Тиндаля

Йеменцы празднуют день рождения пророка Мухаммеда
Йеменцы празднуют день рождения пророка Мухаммеда объектив haqqin.az
01:27 409
Трамп играет, Зеленский крепнет, Путин ужесточает
Трамп играет, Зеленский крепнет, Путин ужесточает наша аналитика
4 сентября 2025, 20:59 3095
Урсулу хотели подбить. Болгария испугалась Россию?
Урсулу хотели подбить. Болгария испугалась Россию? Видас Каупелис отвечает на вопросы haqqin.az
4 сентября 2025, 19:34 3728
Поговорив с европейцами, Трамп разместил фото с Путиным
Поговорив с европейцами, Трамп разместил фото с Путиным обновлено 00:52
00:52 2393
Китай ставит на Азербайджан
Китай ставит на Азербайджан американские СМИ
00:10 1574
Два «золота» Азербайджана в первый день чемпионата Европы по дзюдо в Словакии
Два «золота» Азербайджана в первый день чемпионата Европы по дзюдо в Словакии фото
4 сентября 2025, 19:15 2875
Очень осторожный оптимизм Оверчука
Очень осторожный оптимизм Оверчука что это значит?
4 сентября 2025, 18:52 4863
Прокурор пошел против решения Трампа
Прокурор пошел против решения Трампа
4 сентября 2025, 21:43 1874
Азербайджанское месторождение. Британцы уходят, турки приходят?
Азербайджанское месторождение. Британцы уходят, турки приходят? горячая тема
4 сентября 2025, 20:24 5328
Трамп требует от Европы: откажитесь от российской нефти
Трамп требует от Европы: откажитесь от российской нефти все еще актуально
4 сентября 2025, 19:23 3067
Куда на рынке труда без азербайджанских женщин?
Куда на рынке труда без азербайджанских женщин? статья концептуальная
4 сентября 2025, 20:46 2331

