Йеменцы празднуют день рождения пророка Мухаммеда

Ансария (Ливан). Последствия израильских авиаударов
Бильбао (Испания). Акция пропалестинских активистов
Чаман (Пакистан). Афганские беженцы ожидают депортации в центре временного содержания недалеко от границы
Лиссабон (Португалия). Полицейские осматривают место крушения фуникулера, в результате которого погибли 17 человек
Сана (Йемен). Празднование дня рождения пророка Мухаммеда
Ченнаи (Индия). Студенты исполняют традиционный танец во время Онама - ежегодного праздника урожая
Юнчжоу (Китай). Солнечный свет проходит через пещеру, образуя видимый световой конус - эффект Тиндаля