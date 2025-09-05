Мощный пожар в Луганске: горит нефтебаза

В Луганске (находится под контролем РФ) произошел пожар после удара беспилотника по складу с горюче-смазочными материалами, пишут местные «власти».

Телеграм-каналы публикуют кадры, на которых видно, как над городом поднимается столб дыма, виден пожар. Назначенные Россией власти города утверждают, что «резервуары были практически не заполнены» и «площадь возгорания минимальна».

Движение «Атеш» сообщило, что «прямо сейчас горит важнейшая нефтебаза в Луганске, которая служит для снабжения 41-й и 20-й общевойсковых армий ВС РФ. Наши агенты участвовали в разведке этого объекта в августе этого года, и наконец это дало результат».

Украинские военные не комментировали данные об ударе по Луганску.