30 лучших из 17 тысяч азербайджанских школьников

На церемонии 29 школьников были награждены дипломами и различными призами. По итогам конкурса 12 участников заняли первое место, 11 - второе и 7 - третье.

Мероприятие было организовано при совместном участии Агентства инноваций и цифрового развития, Института образования Азербайджанской Республики и ООО «ÖzünÖyrən» при поддержке компании «Kibrit» LLC.

3 сентября в рамках 49-го мирового финала Международной студенческой олимпиады (ICPC) прошла церемония закрытия конкурса Bebras по информатике и алгоритмическому мышлению.

Отметим, что в отборочном онлайн-этапе конкурса, состоявшемся в декабре 2024 года, приняли участие 17 564 учеников 1-10-х классов 376 общеобразовательных школ 69 регионов Азербайджана. В результате 667 учащихся прошли в полуфинал.

В полуфинале, состоявшемся 12 апреля 2025 года, участвовали 418 школьников, из которых 100 вышли в финал, а в суперфинале, прошедшем 9 июня, были определены 30 победителей.

Конкурс Bebras способствует развитию у школьников алгоритмического мышления и математической логики, открывая путь к их успешному становлению в качестве специалистов в сфере информационных технологий.