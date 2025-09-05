USD 1.7000
EUR 1.9807
RUB 2.0993
Подписаться на уведомления
Россияне прорываются в Купянск
Новость дня
Россияне прорываются в Купянск

Муж заживо сжег жену: не нравился цвет кожи

02:23 740

Суд в Индии приговорил к смертной казни мужчину, сжегшего заживо свою жену из-за цвета ее кожи, передает BBC.

В своих показаниях перед смертью женщина сказала, что ее муж Кишандас «постоянно издевался над ней из-за темного цвета кожи». Окружной судья города Удайпур Рахул Чоудхари объяснил смертный приговор тем, что убийство относится к категории «редчайших из редких» и является «преступлением против человечности». Адвокат Кишандаса заявил BBC, что его клиент невиновен, и что они будут обжаловать приговор.

Убийство Лакшми восемь лет назад и приговор, вынесенный в минувшие выходные, стали главными новостями в Индии, где «одержимость цветом кожи» хорошо известна, отмечает BBC.

Лакшми перед смертью сказала, что ее муж часто называл ее «кали», или темнокожей, и издевался над цветом ее кожи с момента их брака в 2016 году. В ночь ее смерти Кишандас принес пластиковую бутылку с коричневой жидкостью — он сказал, что это препарат, который осветлит ее кожу. Согласно показаниям, он нанес жидкость на ее тело, и когда она пожаловалась на запах кислоты, он поджег ее с помощью ароматической палочки. Когда кожа загорелась, Кишандас вылил на жену остаток жидкости и убежал. Родители и сестра мужчины отвезли ее в больницу, где позже она скончалась.

«Это преступление, которое потрясает совесть человечества и которое невозможно даже представить в здоровом и цивилизованном обществе», — сказал судья в своем постановлении.

Прокурор Динеш Паливал назвал это постановление «историческим» и сказал BBC, что надеется, что оно послужит «уроком для других членов общества».

Решение суда вновь привлекло внимание к нездоровому предпочтению светлой кожи в Индии, отмечает BBC. Девочек и женщин с более темным цветом кожи обзывают унизительными прозвищами и подвергают дискриминации, а продукты для осветления кожи приносят производителям миллиарды долларов. В брачных рубриках почти всегда подчеркивается цвет кожи, и более светлокожие невесты пользуются большим спросом.

Трамп доволен Путиным
Трамп доволен Путиным
03:55 212
Украина атакует Рязань
Украина атакует Рязань
03:42 300
Санкционное сито пропускает российские алмазы через Армению
Санкционное сито пропускает российские алмазы через Армению по следам громкого расследования
00:56 1047
Так кто хотел... и хотел ли сбить самолет главы Еврокомиссии?
Так кто хотел... и хотел ли сбить самолет главы Еврокомиссии? главный вопрос, все еще актуально
4 сентября 2025, 20:01 3236
30 лучших из 17 тысяч азербайджанских школьников
30 лучших из 17 тысяч азербайджанских школьников Церемония награждения; фото
02:22 496
Йеменцы празднуют день рождения пророка Мухаммеда
Йеменцы празднуют день рождения пророка Мухаммеда объектив haqqin.az
01:27 920
Трамп играет, Зеленский крепнет, Путин ужесточает
Трамп играет, Зеленский крепнет, Путин ужесточает наша аналитика
4 сентября 2025, 20:59 3294
Урсулу хотели подбить. Болгария испугалась Россию?
Урсулу хотели подбить. Болгария испугалась Россию? Видас Каупелис отвечает на вопросы haqqin.az
4 сентября 2025, 19:34 3882
Поговорив с европейцами, Трамп разместил фото с Путиным
Поговорив с европейцами, Трамп разместил фото с Путиным обновлено 00:52
00:52 2855
Китай ставит на Азербайджан
Китай ставит на Азербайджан американские СМИ
00:10 2016
Два «золота» Азербайджана в первый день чемпионата Европы по дзюдо в Словакии
Два «золота» Азербайджана в первый день чемпионата Европы по дзюдо в Словакии фото
4 сентября 2025, 19:15 3008

ЭТО ВАЖНО

Трамп доволен Путиным
Трамп доволен Путиным
03:55 212
Украина атакует Рязань
Украина атакует Рязань
03:42 300
Санкционное сито пропускает российские алмазы через Армению
Санкционное сито пропускает российские алмазы через Армению по следам громкого расследования
00:56 1047
Так кто хотел... и хотел ли сбить самолет главы Еврокомиссии?
Так кто хотел... и хотел ли сбить самолет главы Еврокомиссии? главный вопрос, все еще актуально
4 сентября 2025, 20:01 3236
30 лучших из 17 тысяч азербайджанских школьников
30 лучших из 17 тысяч азербайджанских школьников Церемония награждения; фото
02:22 496
Йеменцы празднуют день рождения пророка Мухаммеда
Йеменцы празднуют день рождения пророка Мухаммеда объектив haqqin.az
01:27 920
Трамп играет, Зеленский крепнет, Путин ужесточает
Трамп играет, Зеленский крепнет, Путин ужесточает наша аналитика
4 сентября 2025, 20:59 3294
Урсулу хотели подбить. Болгария испугалась Россию?
Урсулу хотели подбить. Болгария испугалась Россию? Видас Каупелис отвечает на вопросы haqqin.az
4 сентября 2025, 19:34 3882
Поговорив с европейцами, Трамп разместил фото с Путиным
Поговорив с европейцами, Трамп разместил фото с Путиным обновлено 00:52
00:52 2855
Китай ставит на Азербайджан
Китай ставит на Азербайджан американские СМИ
00:10 2016
Два «золота» Азербайджана в первый день чемпионата Европы по дзюдо в Словакии
Два «золота» Азербайджана в первый день чемпионата Европы по дзюдо в Словакии фото
4 сентября 2025, 19:15 3008
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться