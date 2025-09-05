Муж заживо сжег жену: не нравился цвет кожи

В своих показаниях перед смертью женщина сказала, что ее муж Кишандас «постоянно издевался над ней из-за темного цвета кожи». Окружной судья города Удайпур Рахул Чоудхари объяснил смертный приговор тем, что убийство относится к категории «редчайших из редких» и является «преступлением против человечности». Адвокат Кишандаса заявил BBC, что его клиент невиновен, и что они будут обжаловать приговор.

Убийство Лакшми восемь лет назад и приговор, вынесенный в минувшие выходные, стали главными новостями в Индии, где «одержимость цветом кожи» хорошо известна, отмечает BBC.

Лакшми перед смертью сказала, что ее муж часто называл ее «кали», или темнокожей, и издевался над цветом ее кожи с момента их брака в 2016 году. В ночь ее смерти Кишандас принес пластиковую бутылку с коричневой жидкостью — он сказал, что это препарат, который осветлит ее кожу. Согласно показаниям, он нанес жидкость на ее тело, и когда она пожаловалась на запах кислоты, он поджег ее с помощью ароматической палочки. Когда кожа загорелась, Кишандас вылил на жену остаток жидкости и убежал. Родители и сестра мужчины отвезли ее в больницу, где позже она скончалась.

«Это преступление, которое потрясает совесть человечества и которое невозможно даже представить в здоровом и цивилизованном обществе», — сказал судья в своем постановлении.

Прокурор Динеш Паливал назвал это постановление «историческим» и сказал BBC, что надеется, что оно послужит «уроком для других членов общества».

Решение суда вновь привлекло внимание к нездоровому предпочтению светлой кожи в Индии, отмечает BBC. Девочек и женщин с более темным цветом кожи обзывают унизительными прозвищами и подвергают дискриминации, а продукты для осветления кожи приносят производителям миллиарды долларов. В брачных рубриках почти всегда подчеркивается цвет кожи, и более светлокожие невесты пользуются большим спросом.