Россияне прорываются в Купянск
Новость дня
Россияне прорываются в Купянск

Трамп хочет встречи с Зеленским и Путиным

02:34 347

Президент США Дональд Трамп открыт к проведению трехсторонней встречи с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Об этом сообщил спецпосланник президента США по миротворческим миссиям Стивен Уиткофф на заседании «коалиции желающих», передает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По данным издания, Уиткофф также заявил, что Трамп «по-прежнему готов рассматривать все способы добиться мира в Украине».

Ранее в Париже прошла встреча членов «коалиции желающих», на которой планировалось обсудить гарантии безопасности Украины. По словам президента Франции Эммануэля Макрона, коалиция теперь насчитывает 35 участников, из них 26 выразили готовность направить воинский контингент в Украину после установления перемирия или мира.

Трамп доволен Путиным
Трамп доволен Путиным
03:55 213
Украина атакует Рязань
Украина атакует Рязань
03:42 302
Санкционное сито пропускает российские алмазы через Армению
Санкционное сито пропускает российские алмазы через Армению по следам громкого расследования
00:56 1047
Так кто хотел... и хотел ли сбить самолет главы Еврокомиссии?
Так кто хотел... и хотел ли сбить самолет главы Еврокомиссии? главный вопрос, все еще актуально
4 сентября 2025, 20:01 3236
30 лучших из 17 тысяч азербайджанских школьников
30 лучших из 17 тысяч азербайджанских школьников Церемония награждения; фото
02:22 496
Йеменцы празднуют день рождения пророка Мухаммеда
Йеменцы празднуют день рождения пророка Мухаммеда объектив haqqin.az
01:27 920
Трамп играет, Зеленский крепнет, Путин ужесточает
Трамп играет, Зеленский крепнет, Путин ужесточает наша аналитика
4 сентября 2025, 20:59 3294
Урсулу хотели подбить. Болгария испугалась Россию?
Урсулу хотели подбить. Болгария испугалась Россию? Видас Каупелис отвечает на вопросы haqqin.az
4 сентября 2025, 19:34 3882
Поговорив с европейцами, Трамп разместил фото с Путиным
Поговорив с европейцами, Трамп разместил фото с Путиным обновлено 00:52
00:52 2855
Китай ставит на Азербайджан
Китай ставит на Азербайджан американские СМИ
00:10 2017
Два «золота» Азербайджана в первый день чемпионата Европы по дзюдо в Словакии
Два «золота» Азербайджана в первый день чемпионата Европы по дзюдо в Словакии фото
4 сентября 2025, 19:15 3008

