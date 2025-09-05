Трамп хочет встречи с Зеленским и Путиным

Президент США Дональд Трамп открыт к проведению трехсторонней встречи с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Об этом сообщил спецпосланник президента США по миротворческим миссиям Стивен Уиткофф на заседании «коалиции желающих», передает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По данным издания, Уиткофф также заявил, что Трамп «по-прежнему готов рассматривать все способы добиться мира в Украине».

Ранее в Париже прошла встреча членов «коалиции желающих», на которой планировалось обсудить гарантии безопасности Украины. По словам президента Франции Эммануэля Макрона, коалиция теперь насчитывает 35 участников, из них 26 выразили готовность направить воинский контингент в Украину после установления перемирия или мира.