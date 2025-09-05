Политические катаклизмы раскачали экономику Турции: новая лихорадка

Согласно обвинительному заключению, на 38-м съезде партии более чем 100 делегатам были переданы взятки в виде наличных денег, недвижимости и автомобилей с целью обеспечить избрание нынешнего председателя партии Озгюра Озеля. Кроме того утверждается, что некоторые члены семей делегатов были трудоустроены в муниципалитетах, находящихся под управлением кемалистской партии.

Решение по делу Челика рассматривается как часть расследования, начатого в связи с партийным съездом кемалистской партии, состоявшимся 4 ноября 2023 года.

Принятое 2 сентября решение турецкого суда о временном отстранении председателя стамбульского отделения Республиканской народной партии (CHP) Озгюра Челика по обвинениям в коррупции вызвало новые политические и экономические потрясения в Турции.

Формальным поводом для судебного решения стала странная жалоба члена партийного собрания и делегата Озлема Эркана. Якобы расследование установило, что для избрания Челика председателем отделения делегатам были предложены взятки в размере от 150 до 350 тысяч турецких лир.

Сам Озель заявил, что партия не признает это решение, подчеркнув, что полномочия суда не распространяются на избрание руководителя отделения, и подобные решения может принимать только Высший избирательный совет (YSK). Он также подчеркнул, что «не покинет» стамбульское отделение и не впустит в штаб-квартиру назначенного судом попечителя.

А между тем попечителем стамбульского отделения назначен ветеран партии - Гюрсель Текин, начавший партийную карьеру в «ураганные 90-е» и занимавший высокие посты при прежнем лидере, экс-кандидате в президенты Кылычдароглу. В интервью турецким СМИ Гюрсель Текин странным образом объяснил причины, побудившие его принять судебное назначение. Теркин решил принять попечительство, дабы «освободить свою партию от судебных тяжб», но пообещал не воспользоваться полицией для насильственного захвата штаб-квартиры.

Постановлением суда, Текин должен управлять стамбульским отделением до следующего партийного съезда. Однако спустя час после судебного вердикта лидер кемалистов Озгюр Озель объявил об исключении Текина из рядов партии.