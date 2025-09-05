Политические катаклизмы раскачали экономику Турции: новая лихорадка

USD 1.7000
наша корреспонденция
Руслан Баширли, спецкор
03:29 313

Принятое 2 сентября решение турецкого суда о временном отстранении председателя стамбульского отделения Республиканской народной партии (CHP) Озгюра Челика по обвинениям в коррупции вызвало новые политические и экономические потрясения в Турции.

Решение по делу Челика рассматривается как часть расследования, начатого в связи с партийным съездом кемалистской партии, состоявшимся 4 ноября 2023 года.

Согласно обвинительному заключению, на 38-м съезде партии более чем 100 делегатам были переданы взятки в виде наличных денег, недвижимости и автомобилей с целью обеспечить избрание нынешнего председателя партии Озгюра Озеля. Кроме того утверждается, что некоторые члены семей делегатов были трудоустроены в муниципалитетах, находящихся под управлением кемалистской партии.

На сей раз незаконным объявили Озгюра Челика

Формальным поводом для судебного решения стала странная жалоба члена партийного собрания и делегата Озлема Эркана. Якобы расследование установило, что для избрания Челика председателем отделения делегатам были предложены взятки в размере от 150 до 350 тысяч турецких лир.

Сам Озель заявил, что партия не признает это решение, подчеркнув, что полномочия суда не распространяются на избрание руководителя отделения, и подобные решения может принимать только Высший избирательный совет (YSK). Он также подчеркнул, что «не покинет» стамбульское отделение и не впустит в штаб-квартиру назначенного судом попечителя.

А между тем попечителем стамбульского отделения назначен ветеран партии - Гюрсель Текин, начавший партийную карьеру в «ураганные 90-е» и занимавший высокие посты при прежнем лидере, экс-кандидате в президенты Кылычдароглу. В интервью турецким СМИ Гюрсель Текин странным образом объяснил причины, побудившие его принять судебное назначение. Теркин решил принять попечительство, дабы «освободить свою партию от судебных тяжб», но пообещал не воспользоваться полицией для насильственного захвата штаб-квартиры.

Постановлением суда, Текин должен управлять стамбульским отделением до следующего партийного съезда. Однако спустя час после судебного вердикта лидер кемалистов Озгюр Озель объявил об исключении Текина из рядов партии.

Подступают и к Озгюру Озелю

После всех катаклизм, политических баталий и последовавших за ними расследований деятельности оппозиционной Республиканской народной партии (CHP) последнее слово за судом Анкары. 15 сентября последняя судебная инстанция либо разрешит председателю CHP и партийным структурам продолжить деятельность, либо аннулирует результаты партийного съезда 2023 года, вследствие чего и сам председатель Озгюр Озель потеряет свою легитимность и пост.

Однако политическая конъюнктура и развитие ситуации говорят о том, что, по всей вероятности, лидер оппозиции Озгюр Озель будет отстранен от руководства партии. При новом раскладе пенсионер союзного значения, экс-лидер Кылычдароглу вернется к штурвалу вплоть до нового съезда.

Тем временем, новые политические катаклизмы раскачивают ситуацию в экономике Турции. Аккурат после оглашения вердикта Стамбульского суда поплыла городская биржа: во вторник произошел обвал на 3%, а в среду — на 2%. Госбанки Турции были вынуждены продать около 5 миллиардов долларов за два дня, чтобы стабилизировать курс лиры. Бежит и иностранный капитал. Только во вторник зарубежные инвесторы избавились от турецких активов на сумму 4,5 миллиарда лир (110 миллионов долларов). По данным Центрального банка, иностранные активы на турецком рынке составляют всего 127 миллиардов долларов.

Биржа обваливается, финансовые рынки лихорадит, иностранный капитал убегает

В свете усилий правительства по оздоровлению инвестиционного климата и привлечению зарубежного капитала последние катаклизмы и политизация судебной ветви власти безусловно усугубят ситуацию. С одной стороны правительство пытается затянуть в страну иностранный капитал, с другой – своими действиями отпугивает инвесторов.

Министр финансов Турции Мехмет Шимшек и председатель Центрального банка Фатих Карахан с 2023 года проводят традиционную денежную политику, используя высокие процентные ставки для сдерживания инфляции. Казалось, программа начала приносить плоды в этом году, что подтолкнуло Центробанк в июле снизить процентную ставку с 50% до 43%.

Однако новая политическая напряженность и сознательный переход к однородному политическому режиму выбивают почву из-под ног реформаторской команды Шимшека. Последствия неизгладимы: финансовые рынки лихорадит…

