Украина атакует Рязань

Украинские беспилотники в ночь на пятницу атаковали Рязань и ударили по местному нефтеперерабатывающему заводу.

О налете беспилотников и стрельбе ПВО в районе Рязани сообщил телеграм-канал «Рязань. Происшествия».

Этот же канал, а также украинская СМИ - Supernova+ и exilenova+ опубликовали снятые издалека, предположительно жителями Рязани, фото и видео пожара. Украинские каналы пишут, что пожар вспыхнул на НПЗ.

Российский лояльный властям новостной телеграм-канал SHOT пишет, ссылаясь на местных жителей, о «нескольких громких хлопках», зареве и столбе густого дыма на южной окраине Рязани.

Рязанский нефтеперерабатывающий завод находится на южной окраине города.

Власти и военные пока ничего не сообщают о налете на Рязань.