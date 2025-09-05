USD 1.7000
Россияне прорываются в Купянск
Россияне прорываются в Купянск

Украина атакует Рязань

03:42 303

Украинские беспилотники в ночь на пятницу атаковали Рязань и ударили по местному нефтеперерабатывающему заводу.

О налете беспилотников и стрельбе ПВО в районе Рязани сообщил телеграм-канал «Рязань. Происшествия».

Этот же канал, а также украинская СМИ - Supernova+ и exilenova+ опубликовали снятые издалека, предположительно жителями Рязани, фото и видео пожара. Украинские каналы пишут, что пожар вспыхнул на НПЗ.

Российский лояльный властям новостной телеграм-канал SHOT пишет, ссылаясь на местных жителей, о «нескольких громких хлопках», зареве и столбе густого дыма на южной окраине Рязани.

Рязанский нефтеперерабатывающий завод находится на южной окраине города.

Власти и военные пока ничего не сообщают о налете на Рязань.

Трамп доволен Путиным
Трамп доволен Путиным
03:55 214
Украина атакует Рязань
Украина атакует Рязань
03:42 304
Санкционное сито пропускает российские алмазы через Армению
Санкционное сито пропускает российские алмазы через Армению по следам громкого расследования
00:56 1048
Так кто хотел... и хотел ли сбить самолет главы Еврокомиссии?
Так кто хотел... и хотел ли сбить самолет главы Еврокомиссии? главный вопрос, все еще актуально
4 сентября 2025, 20:01 3236
30 лучших из 17 тысяч азербайджанских школьников
30 лучших из 17 тысяч азербайджанских школьников Церемония награждения; фото
02:22 497
Йеменцы празднуют день рождения пророка Мухаммеда
Йеменцы празднуют день рождения пророка Мухаммеда объектив haqqin.az
01:27 920
Трамп играет, Зеленский крепнет, Путин ужесточает
Трамп играет, Зеленский крепнет, Путин ужесточает наша аналитика
4 сентября 2025, 20:59 3295
Урсулу хотели подбить. Болгария испугалась Россию?
Урсулу хотели подбить. Болгария испугалась Россию? Видас Каупелис отвечает на вопросы haqqin.az
4 сентября 2025, 19:34 3882
Поговорив с европейцами, Трамп разместил фото с Путиным
Поговорив с европейцами, Трамп разместил фото с Путиным обновлено 00:52
00:52 2856
Китай ставит на Азербайджан
Китай ставит на Азербайджан американские СМИ
00:10 2017
Два «золота» Азербайджана в первый день чемпионата Европы по дзюдо в Словакии
Два «золота» Азербайджана в первый день чемпионата Европы по дзюдо в Словакии фото
4 сентября 2025, 19:15 3008

