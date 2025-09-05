Секретные переговоры США и Тайваня

Представители министерства обороны США и Тайваня на прошлой неделе провели секретные переговоры на Аляске. Об этом сообщает Financial Times.

Как отмечает издание, переговоры состоялись после отмены встречи высокопоставленных американских и тайваньских чиновников, назначенной на июнь в Вашингтоне. Тогда ожидалось, что тайваньскую делегацию возглавит министр обороны Тайваня Веллингтон Ку.

"На встрече в Анкоридже стороны представляли высокопоставленный представитель Пентагона по Индо-Тихоокеанскому региону Джед Ройал и заместитель советника по национальной безопасности Тайваня Сюй Сы-цзень", - сообщили источники.

Один из американских чиновников заявил, что решение провести встречу на Аляске и понизить ее уровень было преднамеренной попыткой сделать переговоры менее резонансными, чтобы не поставить под угрозу саммит президента США Дональда Трампа и китайского лидера Си Цзиньпина.