Россияне прорываются в Купянск

Кремль разъяснил, зачем Путин «пригласил» Зеленского в Москву

08:35 313

Президент РФ Владимир Путин пригласил президента Украины Владимира Зеленского в Москву для переговоров, а не для того, чтобы «добиться от него капитуляции». Так заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время общения с журналистами на ВЭФ-2025.

«Он был приглашен в Москву, чтобы поговорить, а не капитулировать», - сказал Песков. Отвечая на вопрос, почему была выбрана именно Москва, представитель Кремля подчеркнул, что «это было предложение Путина». «Это было его предложение, и мы видим, что оно было отвергнуто Зеленским лично через его главу МИД», - сказал Песков. 

На пресс-конференции по итогам визита в Китай 3 сентября Владимир Путин заявил, что если Владимир Зеленский готов приехать в Москву, «то пусть приезжает», «эта встреча состоится». При это Путин отметил, что не видит сейчас в такой встрече особого смысла.

Трамп доволен Путиным
Трамп доволен Путиным
03:55 3768
Украина атакует Рязань
Украина атакует Рязань
03:42 3548
Санкционное сито пропускает российские алмазы через Армению
Санкционное сито пропускает российские алмазы через Армению по следам громкого расследования
00:56 2621
Так кто хотел... и хотел ли сбить самолет главы Еврокомиссии?
Так кто хотел... и хотел ли сбить самолет главы Еврокомиссии? главный вопрос, все еще актуально
4 сентября 2025, 20:01 3916
30 лучших из 17 тысяч азербайджанских школьников
30 лучших из 17 тысяч азербайджанских школьников Церемония награждения; фото
02:22 2031
Йеменцы празднуют день рождения пророка Мухаммеда
Йеменцы празднуют день рождения пророка Мухаммеда объектив haqqin.az
01:27 2291
Трамп играет, Зеленский крепнет, Путин ужесточает
Трамп играет, Зеленский крепнет, Путин ужесточает наша аналитика
4 сентября 2025, 20:59 3887
Урсулу хотели подбить. Болгария испугалась Россию?
Урсулу хотели подбить. Болгария испугалась Россию? Видас Каупелис отвечает на вопросы haqqin.az
4 сентября 2025, 19:34 4319
Поговорив с европейцами, Трамп разместил фото с Путиным
Поговорив с европейцами, Трамп разместил фото с Путиным обновлено 00:52
00:52 4377
Китай ставит на Азербайджан
Китай ставит на Азербайджан американские СМИ
00:10 3749

ЭТО ВАЖНО

