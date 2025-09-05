Кремль разъяснил, зачем Путин «пригласил» Зеленского в Москву

Президент РФ Владимир Путин пригласил президента Украины Владимира Зеленского в Москву для переговоров, а не для того, чтобы «добиться от него капитуляции». Так заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время общения с журналистами на ВЭФ-2025.

«Он был приглашен в Москву, чтобы поговорить, а не капитулировать», - сказал Песков. Отвечая на вопрос, почему была выбрана именно Москва, представитель Кремля подчеркнул, что «это было предложение Путина». «Это было его предложение, и мы видим, что оно было отвергнуто Зеленским лично через его главу МИД», - сказал Песков.

На пресс-конференции по итогам визита в Китай 3 сентября Владимир Путин заявил, что если Владимир Зеленский готов приехать в Москву, «то пусть приезжает», «эта встреча состоится». При это Путин отметил, что не видит сейчас в такой встрече особого смысла.